"С учетом изменившейся экономической ситуации еврозоны в краткосрочный период прогноз на нынешний год снижен на довольно заметные цифры (...) Вопрос, какое у нас замедление - по типу "буквы V" или какое-то другое. Если судить по тому, что мы видим сейчас, по данным и анализу, с которым мы ознакомились и дискутировали во время заседания, то, похоже, что мы говорим о временном замедлении по типу "буквы V", - сказал в пятницу журналистам В. Василяускас.

Приняв это во внимание, ЕЦБ снизил прогноз роста экономики еврозоны в следующем году всего на 0,1 пункта до 1,6%, а прогноз роста на 2021 год - 1,5% – не изменил.

Подобным образом откорректированы и прогнозы инфляции. ЕЦБ теперь прогнозирует, что инфляция в этом году составит всего 1,2% (прогноз на декабрь 2018 года был 1,6%), o на 2020 и 2021 годы - 1,5% и 1,6% соответственно (прежний прогноз – 1,7% и 1,8%).

В. Василяускас признал, что обновленные прогнозы отдаляют цель ЕЦБ приблизить инфляцию к 2%, однако подчеркнул, что отказываться от этой цели не планируется.

"Дискуссий об этом не было, пока это точно не рассматривается. Сама цель, чтобы инфляция была близка к 2%,представляется как движущаяся мишень, это необязательно означает, что ее нужно в этом или следующем году достичь. Это скорее то, к чему нужно стремиться, то, что мелькает на горизонте", - сказал В. Василяускас.

Ухудшить прогнозы ЕЦБ вынудило растущее беспокойство по поводу замедления темпов мировой экономики, которое вызвано, в частности, неопределенностью относительно Brexit, напряженностью в торговле, которую провоцируют прежде всего США, а также замедлением развития экономики Китая.