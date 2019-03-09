Замедление темпов роста экономики еврозоны, прогноз которых Европейский Центробанк (ЕЦБ) снизил на 0,6 пункта до 1,1%, не должен быть долговременным и уже в 2020 -2021 годах должен снова ускориться, говорит глава Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас, который в четверг принял участие в заседании управляющего совета ЕЦБ.
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"С учетом изменившейся экономической ситуации еврозоны в краткосрочный период прогноз на нынешний год снижен на довольно заметные цифры (...) Вопрос, какое у нас замедление - по типу "буквы V" или какое-то другое. Если судить по тому, что мы видим сейчас, по данным и анализу, с которым мы ознакомились и дискутировали во время заседания, то, похоже, что мы говорим о временном замедлении по типу "буквы V", - сказал в пятницу журналистам В. Василяускас.

Статьи по теме:
Глава ЦБ Литвы: наивно думать, что литовские банки не были вовлечены в отмывание денег  (18)
Глава Центробанка: Литва переживает золотой век  (445)

Приняв это во внимание, ЕЦБ снизил прогноз роста экономики еврозоны в следующем году всего на 0,1 пункта до 1,6%, а прогноз роста на 2021 год - 1,5% – не изменил.

Подобным образом откорректированы и прогнозы инфляции. ЕЦБ теперь прогнозирует, что инфляция в этом году составит всего 1,2% (прогноз на декабрь 2018 года был 1,6%), o на 2020 и 2021 годы - 1,5% и 1,6% соответственно (прежний прогноз – 1,7% и 1,8%).

В. Василяускас признал, что обновленные прогнозы отдаляют цель ЕЦБ приблизить инфляцию к 2%, однако подчеркнул, что отказываться от этой цели не планируется.

"Дискуссий об этом не было, пока это точно не рассматривается. Сама цель, чтобы инфляция была близка к 2%,представляется как движущаяся мишень, это необязательно означает, что ее нужно в этом или следующем году достичь. Это скорее то, к чему нужно стремиться, то, что мелькает на горизонте", - сказал В. Василяускас.

Ухудшить прогнозы ЕЦБ вынудило растущее беспокойство по поводу замедления темпов мировой экономики, которое вызвано, в частности, неопределенностью относительно Brexit, напряженностью в торговле, которую провоцируют прежде всего США, а также замедлением развития экономики Китая.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава Центробанка: в литовский Revolut могли бы прийти около 1 млн. клиентов (9)

Председатель правления Центробанка Литвы Витас...

Глава Центробанка Литвы: вопрос неравенства доходов в следующем году станет еще актуальнее (43)

Налоговая политика, проводимая правительством Литвы ,...

Прогноз главы Центробанка Литвы: кризис возможен через 2-3 года (28)

Замедление роста экономики и даже кризис возможны в...

Глава ЦБ Литвы: перед кризисом банки напоминали булочные (6)

До 2009 года раздача кредитов в Литве напоминала...

Бизнес

Глава Центробанка Литвы: ожидаем кратковременного замедления роста экономики еврозоны (1)

Замедление темпов роста экономики еврозоны, прогноз...

Весенний рынок: что там литовское, а что - нет (42)

Торговые центры в Литве заявляют, что на прилавках...

Центр ИТ-услуг Danske Bank расширяется на Каунас (2)

Центр услуг информационных технологий (ИТ)...

В феврале – месячная инфляция в 0,1% (1)

В феврале, по сравнению с январем, в Литве инфляция...

Компания Delfi приобрела организатора конференций Login (1)

Компания Delfi, находящаяся в управлении эстонской группы...

TOP новостей

Весенний рынок: что там литовское, а что - нет (42)

Торговые центры в Литве заявляют, что на прилавках...

Поразительная статистика: жители Литвы все еще считают, что место женщины - дом (75)

8 марта весь мир отмечал Международный женский день. По...

В выходные пройдут рейды: полиция уведомляет водителей об этом заранее (3)

В долгие выходные полиция будет проверять водителей на...

Умер Владимир Этуш. Он провел три четверти века на сцене и в кино (11)

В Москве на 97-м году жизни скончался советский и...

В Литву вскоре вернется зимняя погода: мороз и снег (4)

Если в пятницу в Литве было по-весеннему тепло, воздух...