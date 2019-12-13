"Я понимаю "финт", когда с бюджетом представляют поправки, тогда все в порядке – они могут вступить в силу с нового года. Я участвовал в создании поправок к закону об администрировании налогов, в которых введено правило отсрочки на 6 месяцев.

Это имело иной смысл, нежели было высказано в интерпретации. Основное правило – все налоговые изменения, улучшающие или ухудшающие положение налогоплательщика, дополнительные тарифы, льготы – вступают в силу через 6 месяцев.

Подготовка нужна не только налогоплательщику, но и администратору. Только в исключительных случаях поправки могут вступить в силу раньше, если принимаются с бюджетом, или касаются изменений законов ЕС. Таковы были исключения, а сейчас, похоже, это становится правилом. Извините, но если бы я умер, то в гробу перевернулся бы. Задумка была иной", – сказал он в пятницу журналистам.

Василяускас сказал, что за время всей своей карьеры в госсекторе не сталкивался с подобным принятием бюджета.

"Это первый подобный процесс принятия бюджета. А ведь обстоятельства не появляются ниоткуда, их определяет субъективный человеческий фактор. Такой небольшой хаос. Что касается налогов – исполнительной и законодательной властям конкретнее подходить к законам, но я не вижу, чтобы была какая-то система в подходе к вопросам.

Я думаю, это вызывает недоверие к властям, а это нехорошо. Мораль уплаты налогов в Литве и без того не на высоте, а такая спешка в принятии процедурных решений не дает представления о справедливости, оценке, подсчете. Я вижу, в чем нужно совершенствоваться", – сказал он.

Василяускас акцентировал процесс создания законов.

"Если смотреть в целом, если бы ко мне кто-то обратился за советом, я бы не ввязывался в такой хаотичный процесс. Сейчас собирают в одно разные кусочки. Там колесо меняют, тут – роль.

Будет ли качество такого автомобиля лучше? Нет, как были дизельные автомобили, которым 15 лет, так и будут, электромобилями они не станут. Нужно нормально в течение года поработать, тогда выступать с предложениями, обсуждать с обществом, группами интересов. Говорить о существенном изменении модели", – призвал Василяускас.

Принятие бюджета на 2020 год в парламенте намечено на 17 декабря.