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На фоне начала рассмотрения правительством Литвы проекта нового бюджета председатель правления Банка Литвы (Центробанка) Витас Васиялускас призывает ответственно оценивать расходы перед лицом нынешних рисков.
Vitas Vasiliauskas
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сейчас на самом деле потребности (в увеличении расходов – BNS) на самом деле нет (...), о чем говорит министр финансов, представляя проект правительству, – этот элемент осторожности совершенно четко заложен. Я думаю, что так и следует поступать. Действительно, еще очень много рисков и неизвестностей", – сказал В. Василяускас в интервью LRT в среду.

По его словам, представители власти не должны поддаваться импульсу к расходам без оценки более долгосрочных перспектив.

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"Без видения перспективы среднего периода нельзя принимать быстрые решения (...) Такие дискуссии, как 13-ая пенсия, или, скажем, повышение пенсий, такие решение не должны приниматься здесь и сейчас", – сказал председатель правления БЛ.

В. Василяускас утверждает, что контекст принятия бюджета осложняется не только эпидемией коронавируса, но и парламентскими выборами этого года.

В среду правительство приступает к рассмотрению проекта бюджета 2021 года. Если он будет одобрен, то документ будет вынесен на рассмотрение Сейма.

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