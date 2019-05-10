В связи с возникшей в сейме Литвы инициативой выразить недоверие председателю правления Банк Литвы (БЛ, Центробанка) Витасу Василяускасу и звучащими в его адрес призывами уйти в отставку, последний не намерен делать это.
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

"За всю профессиональную карьеру и в государственном, и в частном секторах я никогда не избегал ответственности. Об этом свидетельствуют факты, действия и дела. Основы недоверия находятся в сфере права, а не политики. Это четко закреплено и в национальном праве, и в законодательстве Евросоюза. Поэтому было бы хорошо, чтобы критики назвали конкретные правовые основания для выражения недоверия, если такие есть. Я не вижу никаких оснований для отставки", – отметил В. Василяускас в пресс-релизе.

Статьи по теме:
Анализ Vilibor ЦБ Литвы: одни переплатили, другие получили выгоду
Глава Центробанка Литвы: изменения Vilibor были обусловлены экономическими причинами  (2)

Глава Комитета по бюджету и финансам сейма Литвы (КБФ) Стасис Якелюнас подготовил проект резолюции – в нем выражается недоверие главе БЛ и содержится обращение к нему с предложением самому уйти в отставку, поскольку он якобы принизил репутацию Сейма и дискредитировал БЛ, как основной орган финансового надзора Литвы.

В случае если он не подаст в отставку, президенту Дале Грибаускайте предлагается начать процедуру увольнения В. Василяускаса. BNS не удалось получить комментарий президента, поскольку сейчас она участвует в саммите ЕС в Румынии.

С. Якелюнас сказал BNS, что сейм рассмотрит резолюцию в следующий вторник. По его словам, под ней подписались 40 депутатов.

Оппозиция называет наступление на В. Василяускаса элементом предвыборной борьбы и конфликтом интересов.

Глава КБФ, который расследует причины и последствия произошедшего 10 лет назад финансового кризиса, С. Якелюнас заявил, что БЛ отказался сотрудничать с расследующими кризис, предоставил не всю, необъективную информацию, а часть ее скрыл, введя в заблуждение, комитет, проводящий парламентское расследование,.

В. Василяускас категорически отметает претензии. Он сказал, что вся информация предоставляется ведомствам, а обвинения называет личностным фактором. В. Василяускас ранее заявлял, что С. Якелюнас, в 2013 году стремился трудоустроиться в БЛ, воспользовавшись историей краха банка Snoras.

И С. Якелюнас, и В. Василяускас опубликовали сообщения личной переписки. С. Якелюнас заявляет, что высказывания главы ЛБ не делают честь никакому государственному служащему.

В. Василяускас возглавляет БЛ с апреля 2011 года. Сейчас идет второй срок его полномочий.

Главу Центробанка в Литве назначает Сейм на пять лет по предложению президента. Глава государства может предложить Сейму выразить ему недоверие.

Статьи по теме:

Правительство Литвы просит прокуроров оценить деятельность финансовых организаций в кризис (17)

После того, как на минувшей неделе председатель...

Глава Центробанка Литвы заговорил о влиянии: будут преданы огласке сообщения (3)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас ,...

Якелюнас предал огласке эл. письмо главы Центробанка Литвы: обвиняет в сознательном сокрытии информации ответ Василяускаса (8)

Председатель парламентского комитета по бюджету и...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (27)

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

Бизнес

Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“ Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“

Перкункемис продолжает расти: один офисный центр уже строят, другие – в планах

Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти....

В Старом городе Вильнюса планируют еще один объект: появятся квартиры, офисы и гостиница

Работы на территории между ул. Жигиманту, Радвилу и...

Глава Центробанка Литвы не видит никаких оснований для своей отставки (7)

В связи с возникшей в сейме Литвы инициативой выразить...

Владелец 15min и BNS продаёт рекламный бизнес в странах Балтии фондам Apax Partners

Владелец новостного портала 15min и агентства новостей BNS...

В Сейме Литвы обсудят иск фонда РФ по компенсации экс-акционеру Snoras (5)

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Cейма Литвы...

TOP новостей

Жизнь без горячей воды, как лотерея: почему у одних отключают на 1, а у других на 4 дня (3)

В Литве завершился отопительный сезон, поэтому жители...

Проголосовавший на выборах Науседа: странно видеть такие действия оппонентов (7)

Кандидат на пост президента Литвы Гитанас Науседа...

Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“ Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“

Перкункемис продолжает расти: один офисный центр уже строят, другие – в планах

Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти....

Антициклон покидает Литву, в выходные прогнозируют летнее тепло

Антициклон, принесший в Литву заморозки, уже уходит в...

Little Big koncertas Vilniuje

Вильнюсцы получили "порцию рэйва" от группы Little Big на 9 мая

9 мая, в день, когда на Антакальнисском кладбище...