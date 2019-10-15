"Будущее связано с промышленной революцией, рабочими местами, более высокого качества. Поэтому, несомненно, приоритетом должна быть иммиграция более высокой квалификации. С учетом нашей ситуации на рынке труда я считаю, что было бы безответственно отрицать миграционные процессы и их влияние", – сказал В. Василяускас на пресс-конференции во вторник.
По его словам, на положительный баланс миграции в этом году в большей степени повлияла миграция из третьих стран.
"Я не считаю, что нам следует избегать иммиграции из третьих стран. Вопрос в квалификации приезжающих", – сказал он.
В. Василяускас сказал, что тенденции миграции в Литве в течение почти 30 последних лет были достаточно мрачные, однако в этом году они позитивные.
"За период от независимости по сегодняшний день мы потеряли около четверти рабочей силы. Сценарии не радужные, однако, данные этого года настраивают более оптимистично, и это означает, что есть возможность переломить эту тенденцию", – сказал председатель правления БЛ.
Специалисты в сфере статистики утверждают, что миграционные тенденции были положительными в течение всего этого года за исключением января. В целом в этом году в Литву иммигрировали более 33 тыс. лиц, из страны уехали 26,5 тыс. человек.
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