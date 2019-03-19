Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас Василяускас заявил, что нет признаков того, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я бы точно не решился говорить об уходе. (...) По крайней мере, мы никаких противопоказаний не видим (...) Но если отвечать на вопрос о том, спокойно ли, конечно неспокойно. Ведь концентрация действительно значительная, и любое движение оказало бы влияние на экономику", – заявил Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, за превенцию отмывания денег, в первую очередь, ответственны сами банки.

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"Первая линия фронта - это коммерческие банки. Вторая линия фронта - Центробанк Литвы (...). И потом Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) (...) – мы очень тесно сотрудничаем с СРФП. В 2017 году мы провели около 9 инспекций в связи превенцией отмывания денег, 3 из них были с СРФП. В прошлом году 4, а в 2 из них с СРФП", – сказал Василяускас.

Он отметил, что банковский сектор Литвы никогда не имел видов на бизнес и деньги нерезидентов, в Литве меньше всего вкладов иностранных граждан и компаний (нерезидентов) в Балтийском регионе.

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