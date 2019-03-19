"Я бы точно не решился говорить об уходе. (...) По крайней мере, мы никаких противопоказаний не видим (...) Но если отвечать на вопрос о том, спокойно ли, конечно неспокойно. Ведь концентрация действительно значительная, и любое движение оказало бы влияние на экономику", – заявил Василяускас на пресс-конференции во вторник.
По его словам, за превенцию отмывания денег, в первую очередь, ответственны сами банки.
"Первая линия фронта - это коммерческие банки. Вторая линия фронта - Центробанк Литвы (...). И потом Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) (...) – мы очень тесно сотрудничаем с СРФП. В 2017 году мы провели около 9 инспекций в связи превенцией отмывания денег, 3 из них были с СРФП. В прошлом году 4, а в 2 из них с СРФП", – сказал Василяускас.
Он отметил, что банковский сектор Литвы никогда не имел видов на бизнес и деньги нерезидентов, в Литве меньше всего вкладов иностранных граждан и компаний (нерезидентов) в Балтийском регионе.
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (10)
Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ)...
Dana Inc. открывает центр услуг в Вильнюсе, трудоустроит 100 человек (4)
Американский производитель деталей для автомобильной...
Прибыль банков Литвы в 2018 году выросла на 49% до 358 млн евро (2)
По данным до аудита, в 2018 году действующие в Литве банки...
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (21)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Elektrum Lietuva: В Литве сокращалось и производство электроэнергии, и цена на нее (1)
На минувшей неделе электроэнергия дешевела во всех...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (21)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (10)
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , по...
На посту президента Сквернялис рассмотрел бы перенос посольства Литвы в Иерусалим (9)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что если...
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (11)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...