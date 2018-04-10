Об угрозах сектора финансовых технологий Департамент госбезопасности Литвы недавно писал в своем отчете. Сторонский сказал DELFI, что видит киберугрозы, но влияние на бизнес и политиков называет далеким.
Глава Revolut вырос в Москве, сейчас он живет в Лондоне, а Россию посещает примерно три раза в год.
В интервью DELFI Сторонский рассказал о планах в связи с предоставлением ипотечных кредитов и амбициозной цели стать глобальной альтернативой банкам.
– Revolut намерен получить банковскую лицензию в Литве. Зачем вам это нужно?
– Мы хотим развивать бизнес, быть банком. Лицензия позволяет давать деньги клиентов другим клиентам под проценты. Вскоре мы планируем выдавать кредиты и принимать вклады.
– Эти услуги будут такими же, как в других банках?
– Они будут оформляться быстрее и стоить дешевле. Во-первых, традиционные банки сталкиваются с приобретением клиента, это 30–40% их расходов. У нас этого нет, все строится на передаче информации из уст в уста, а это позволяет сделать услугу дешевле. Во-вторых, у банков много инфраструктуры, они нанимают много людей – это еще около 30% стоимости кредита. У нас и этого нет, поэтому мы можем снизить цену. Итак, мы - конкурентоспособны.
– Это значит, что можно получить ипотечный кредит при помощи приложения Revolut?
– Ипотечный еще нет, но обычный – да. Конечно, на более поздних этапах будем думать и о ипотечных.
– Литовское отделение банка Revolut увеличило уставный капитал с 1,5 до 5,5 млн. евро. Это требование Центробанка Литвы?
– Это часть процесса получения лицензии. Это наше решение, а лицензию мы, возможно, получили бы и не повышая его.
– Каковы ваши планы на расширение?
– Начнем деятельность в США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Гонконге, Индии и России.
– Вы возвращаетесь в Россию?
– Да,там мы тоже сейчас хотим получить лицензию и учреждаем отделение. Только это долгий процесс. Да, ранее мы принимали решение прекратить деятельность и в России и в других странах за пределами ЕС, поскольку менялись правила.
– Об угрозах сектора финансовых технологий Департамент госбезопасности Литвы недавно писал в своем отчете. Утверждают, что враждебные Литве государства могут воспользоваться открытостью страны. Что вы думаете об этом?
– Киберугрозы действительно существуют. Но этим занимаются не правительства, а преступники. Они хотят получить информацию о банковских счетах, тогда продают ее или как-то иначе используют в своих целях.
– Наверное, существует и иной аспект. В Литве раньше действовали банки Snorаs, Ūkio bankas, у владельцев которых были связи с Россией. Когда есть банк, можно влиять на бизнес и политику.
– Об этом я не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Я далек от всего этого.
– Есть ли у Revolut какие-то связи с российскими властями или предпринимателями?
– Нет. В России у нас всего несколько работников, которые развивают продукт. Но они у нас есть во многих странах. Мы делаем бизнес и политикой не занимаемся.
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