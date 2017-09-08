По возвращению с заседания совета правления Европейского центрального банка Витас Василяускас рассказал журналистам, каких перемен можно ожидать в ближайшем будущем.

"Оценка такая: температура поднялась, о чем я говорил не раз. Понадобится ли предпринимать какие-либо меры, увидим. Я слышу разные рассуждения - может все "в порядке" и так далее, но те, кто комментирует, должны вспомнить 2006-2007 годы и открыть записи, что тогда говорили", - комментировал он ситуацию на рынке недвижимого имущества.

Глава БЛ напомнил, что в данный момент напряженная ситуация на рынке рабочей силы страны. Фиксируется немалый рост заработной платы, с другой стороны, растет и общий валовой продукт (ВВП). Не считая влияния повышенных акцизов на алкоголь, инфляция в Литве и других странах Балтии схожая. Однако в следующем году, по прогнозам БЛ, рост цен должен замедлиться до 2,2%.

"Да, есть признаки нагревания, но мы можем сравнивать ситуации, которые были перед кризисом. Экономические основания совсем другие. Кредитование растет более-менее как ВВП. Нет такого, что рост всей экономики опирался бы лишь на огромное кредитование. Рост расходов публичного сектора управляем. Ситуация на экспортных рынках неплохая, тем более, что изменения курса евро не окажут влияния на наши основные рынки, поскольку они в еврозоне. Пока что я не вижу причин, по которым стоило бы говорить, что падает небо. Несомненно, вызовы очевидны. Вопросы конкурентоспособности и т.д., но, я бы не сказал, что просыпаюсь ночью в холодном поту", - говорил В.Василяускас.

Тем не менее, когда его переспросили, что, может быть, не стоит ждать, пока ситуация станет хуже, он рассуждал, что к худшему сценарию нужно готовиться уже сейчас.

"По моему убеждению, сейчас мы еще не на вершине экономического цикла, но на подъеме. Что делает осмотрительный человек? Он начинает думать о том, что будет, когда будет внизу колеса? Как-то пытается к этому готовиться и думать об определенных резервах, запасах и т.д. Поэтому для всех важно "не захмелеть" и начать думать, что будет, если придут плохие времена. Уроки у нас есть: у нас было много доходов до кризиса, мы приняли решения в сфере расходов. Полагали, что сейчас у нас есть деньги и они будут вечно, и тогда пришлось сразу включить ручной тормоз и мы чуть не вылетели через лобовое стекло", - пояснял глава БЛ.

По его мнению, если правящие сильно увеличат в государственном бюджете расходы (например, предусмотрят много средств на детские пособия, другие нужды), то придется думать о дополнительных источниках доходов. В.Василяускас также уверял, что, по крайней мере, сейчас Европейский центральный банк не намерен менять базовые нормы процента, от чего зависит и то, каким будет процент, который жители выплачивают банкам по взятым кредитам.

"Базовая норма процентов останется на том же уровне еще довольно долго после окончания программы (количественного стимулирования) - это повторили еще раз. Рынки надеются, что рост нормы процента возможен в конце 2018 года, сейчас рынки ожидают этого во второй четверти 2019 года. Надеяться на перемены в ближайшие годы точно нельзя, я думаю, это вопрос более отдаленного будущего. Нынешняя программа (количественного стимулирования) заканчивается в конце этого года (...) Есть различные сценарии, но в конце года сама программа не изменится", - пояснил председатель БЛ.