Глава Baltik vairas: будем расти посредством выпуска электровелосипедов

Гендиректор продающего 95% своей продукции голландцам и немцам литовского велосипедного завода Baltik vairas Жильвинас Дубосас убежден, что будущее принадлежит электровелосипедам, которые вытеснят с рынка обычные велосипеды.
Žilvinas Dubosas
© DELFI / Domantas Pipas

Он не скрывает, что в Литве нет велосипедной инфраструктуры, поэтому концентрироваться на этом рынке невыгодно, сообщает портал lrt.lt.

"Продажи обычных велосипедов стабильны, но мы не концентрируемся на увеличении их продаж, а планируем расти благодаря электровелосипедам. Продажи электровелосипедов в последнее время растут особенно заметно", – сказал Ж. Дубосас порталу.

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По его словам, сейчас каждый второй продаваемый в Голландии велосипед – электрический, а в Германии это каждый третий продаваемый велосипед. Другие страны еще отстают, но и в них продажи электровелосипедов растут заметно, в некоторых странах это происходит не без вмешательства государства, которое поощряет покупку населением экологичного транспорта.

С 2013 по половине акций предприятия принадлежит датскому инвестору Asgaard A/S и инвесткомпании Балтийских стран LitCapital.

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