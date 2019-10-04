Глава Baltik vairas: будем расти посредством выпуска электровелосипедов

Он не скрывает, что в Литве нет велосипедной инфраструктуры, поэтому концентрироваться на этом рынке невыгодно, сообщает портал lrt.lt.
"Продажи обычных велосипедов стабильны, но мы не концентрируемся на увеличении их продаж, а планируем расти благодаря электровелосипедам. Продажи электровелосипедов в последнее время растут особенно заметно", – сказал Ж. Дубосас порталу.
По его словам, сейчас каждый второй продаваемый в Голландии велосипед – электрический, а в Германии это каждый третий продаваемый велосипед. Другие страны еще отстают, но и в них продажи электровелосипедов растут заметно, в некоторых странах это происходит не без вмешательства государства, которое поощряет покупку населением экологичного транспорта.
С 2013 по половине акций предприятия принадлежит датскому инвестору Asgaard A/S и инвесткомпании Балтийских стран LitCapital.
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