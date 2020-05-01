Во время пандемии Covid-19 снижение цен на горючее - наверное единственная хорошая новость для людей, живущих в мире неопределенности. Как эта ситуация сказалась на работу самых дешевых АЗС Skulas и Jozita?

"Сама цена сейчас - это не тот фактор, который заставит людей покупать больше горючего и больше ездить. Сначала продажи упали, сейчас они растут. Это результат потепления и смягчения условий карантина", – сказал Delfi представитель Skulas Бенас Маяускас.

По его словам, сейчас водители стали чаще заливать полный бак горючего. Он сомневается, что люди закупаются горючим впрок.

Он также сказал, что люди редко заливают горючее в канистры. Впрок горючее покупают разве что земледельцы и фермеры.

Маяускас заметил, что цены на их АЗС зависят от того, нет ли рядом АЗС Jozita, если есть - то цены ниже, если нет - немного выше. Самая низкая цена держится в Каунасе, где АЗС этих двух сетей находятся рядом.

"Но в любом случае, наша цена никогда не будет самой низкой, поскольку у нас качество не такое, чтобы мы могли продавать горючее дешевле, чем Jozita. Мы пытаемся сохранить хорошее соотношение цены и качества", – сказал Маяускас.

Директор Jozita Йокубаускис критиковал сети АЗС, которые продают горючее по более высокой цене и прогнозировал, что на его сети цена еще должна снизиться.

"Во время карантина продажи упали на треть, но люди как приезжали, так и приезжают", – сказал он.

Предприниматель уверял, что даже если Orlen снизит цены почти до 0, все равно на АЗС и бензин и дизельное топливо не будут очень дешевыми.

"Если бензин стоил бы 0 евро, мы все равно должны были мы отдать государству 62 цента за литр, а что касается дизельного топлива – то 51 цент. Это акциз и НДС. Сейчас бензин на заводе без налогов стоит 18 центов за литр, дизельное топливо 22 цента. Остальное - налоги и наши расходы", – сказал он.

Йокубаускис сказал, что его сеть берет себе 5 центов с каждого литра

"Мы стараемся представить настоящую цену, без лжи и обмана, как сейчас объявляют о скидке в 50-100%. У нас одна цена на всех АЗС, если клиенты говорят - дорого, я снижаю ее повсюду", – сказал Delfi директор Jozita.

Он подтвердил слова Маяускаса, что спрос на горючее снизился на треть, а сейчас продажи выросли незначительно. Йокубаускис считает, что те, у кого есть возможность закупить горючее впрок, такой возможностью пользуются.

Директор Jozitа прогнозировал, что на этой неделе можно надеяться на снижение цены. Сейчас дизельное топливо на Jozita стоит 79 центов, по прогнозу директора сети, цена может упасть до 75 евроцентов.

"Я цену поднимать не буду, мне достаточно 5-центовой наценки. Мне больше не нужно, а некоторым хочется получить и 30 центов. Наша цена зависит от того, по какой цене мы покупаем горючее на Orlen", – сказал Delfi Йокубаускис.