Глава ассоциации спортклубов о ценах: все выяснится в течение 3-4 недель

"Я не думаю, что цены увеличатся, поскольку финансовое положение большинства людей и без того ухудшилось. Будут ли скидки – тоже надеяться не стоит. Я думаю, большинство оставит в силе действовавшие цены, к которым люди привыкли. Я думаю, что все станет ясно через 3-4 недели, в середине июня", – сказал Мачукас.

По его словам, пока сложно сказать, сколько спортклубов откроется, он предполагает, что около 50%.

"Что касается индивидуальных занятий спортом, то уже ничего, поскольку достаточно 5 кв. м (на человека), 2 метра между людьми, можно заниматься спортом без маски, плюс дезинфекция и все остальные требования. Печальнее обстоят дела с групповыми тренировками. Пока ограничение до 10 человек, включая тренера, для клубов с дешевыми абонементами это невыгодно, ведь они считают, сколько надо на содержание инструктора, когда в группе бывает 20–25 человек и больше", – сказал Мачукас.

По его словам, судя по тому, что стало известно из бесед с руководителями клубов, вернуться на уровень, который был до пандемии, можно осенью 2021 года.

"Есть клиенты, которые ждут, они привыкли заниматься спортом, но часть людей напугана и, наверное, не придет. Плюс, лето. (...) Клубы планируют печальный год. Если не будет второй-третьей волны, то они предполагают, что через год, не этой осенью, а, быть может, следующей, уже будут те показатели, что были до пандемии", – сказал он.

Минздрав сообщал, что в Литве могут работать спортклубы, требования – не меньше 5 кв. м на человека и 2 м дистанция между людьми. В группе с инструктором должно быть не больше 10 человек (на членов семьи это ограничение не распространяется).

Персонал клубов должен соблюдать дистанцию в 2 м и быть в помещении со средствами защиты.