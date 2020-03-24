Как известно, в соответствии с правилами, принятыми в понедельник вечером по решению главы Минздрава Аурелиюса Вериги, со вторника в продовольственных магазинах, ветеринарных аптеках и обычных аптеках будет ограничен поток покупателей, члены семьи должны ездить за покупками по одному.

Вайнене сказала, что торговые центры соблюдают новые требования за исключением трех.

"Мы предлагаем менять три пункта", – заметила она.

По словам Вайнене, практически невозможно дезинфицировать ручки корзин и тележек после каждого использования.

"В магазинах покупатели сами берут и возвращают корзины и тележки. Персонал не может отслеживать, где и как их использовали. Учет невозможен. Поэтому мы предлагаем ввести регулярную чистку корзин и тележек. Указание после каждого... Как отследить каждого покупателя?" – заметила собеседница.

Другой вопрос, магазины должны смотреть, чтобы покупатели соблюдали дистанцию в 1 м.

"Слово "обеспечить" вызывает вопрос, поскольку торговцы уже сделали все возможное, чтобы гарантировать это. Есть линии отмечены, и по радио говорят, но заставить покупателя вернуться, если перешагнул... Или отпихнуть за то, что не соблюдает, нельзя. Охранник подойдет, а если человек не послушает? Человек не шахматная фигура – его не переставишь", – сказала Вайнене.

Еще одна проблема – работа в каждой второй кассе, если между кассами нет 2 м расстояния.

"Мы предлагаем отказаться от этого требования, если между кассами есть перегородки, они уже много где есть. Оборудовал перегородку, а касса не работает... Но ведь для того и оборудовали, чтобы было безопасно. Это уже избыточное требование. Как быть с магазинами, где две кассы? В таком случае очереди будут большие", – сказала Delfi Вайнене.

Она раскритиковала решение и за то, что его приняли в понедельник поздно вечером.

"Правила мы получили ночью. Работали, представляли предложения, а утром видим - ничего не изменилось. Значит, его приняли, не советуясь с нами", – заметила она.