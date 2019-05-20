Недвижимость в Литве дорожает, официальные зарплаты строителей малы, а банки закручивают кран кредитования. Что делать покупателям? Этому посвящена дискуссия на DELFI.

– Господин Статулявичюс, уже в течение некоторого времени сообщают о том, что банки снижают финансирование. Вы чувствуете эти перемены, почему они происходят?

– Ощущаем напрямую. Это факты, то, о чем говорят. Несколько уменьшилось кредитование компаний и физических лиц. Его не остановили, но есть некоторые условия, они меняются. Можно сказать, что крупные компании особенно это не ощущают, поскольку они уже накопили свой репутационный капитал. Может, сложнее начинающим, у которых мало опыта. Нужны большие ресурсы: больше предварительных продаж, приобретенная земля, больше площади, если говорить об офисах и коммерческой недвижимости. Таковы условия.

– Но параллельно компании повышают и цены на квартиры. Почему?

– Рост цен на квартиры - объективный фактор. Во-первых, из-за расходов и стоимости, на этой неделе решили, что расходы увеличились почти на 17%. Это зарплаты, немного материалы и оборудование. Те составляющие, которые повышают цены на строительство, включаются в конечную цену. Конечно, не целиком, но на 4-5% все зависит от конкретного города. Если говорить о Вильнюсе, то там развивают 120 проектов, конкуренция большая.

– Господин Тамквайтис, какова позиция банков – почему приостанавливают финансирование?

– Во-первых, надо подчеркнуть, что его не останавливают. В последние 10 лет сектор недвижимости рос быстрее, чем вся экономика.

В портфелях достигли потолка, значит попасть могут только лучшие. Коллега упоминал о проектах опытных компаний. Банки на самом деле не останавливают кредитование в этой сфере.

– Банки останавливают только финансирование компаний, проектов или ограничивают и бум кредитов, которые берут жители?

– Еще раз хочу подчеркнуть, что ничего не стараются ограничить. Кредит оценивается отдельно, и в случае с бизнесом, и в случае с жителями, и в случае с государством. В зависимости от того, каковы параметры кредитов, их дают или нет, но нет такого, что что-то прекращают финансировать. Растут ожидания жителей, не всегда банки готовы взять ответственность на себя.

– Господин Статулявичюс, так не замораживают рынок?

– Это, если так можно выразится, фактор замедления рынка, объективный фактор. Он или заставляет искать альтернативные источники финансирования, что является новой темой, поскольку мы не говорили об общих возможностях рынка, фондах, что у нас еще является довольно узкой сферой. А сейчас появился спрос на такие возможности. Другие небольшие участники рынка думают, стоит ли им рваться на рынок недвижимости, oможет лучше повременить.

Это настоящий механизм регулирования рынка. В Вильнюсе сейчас продают больше, чем строят, это значит, что накопившийся остаток уменьшается. В Вильнюсе уже предлагают не 5000, а больше 4000 квартир.

– Господин Тамквайтис, может это замедление потому и наблюдается, что запас немал?

– В.Т. банковская маржа устанавливает спрос и предложение, банк - только посредник между вкладчиком и и лицом, которое хочет получить кредит. Стоит отметить, что спрос на предложения в последнее время сильно растет. Естественно, что в силу нормальных законом спроса и предложения эта цена растет. Конечно, оценка риска - одна из составляющих, которая все определяет.

– М.С. Я думаю, надо подчеркнуть еще один фактор - снижение конкуренции в банковском секторе. После объединения банков и после того как некоторые банки снизили финансирование рынка жилья, стали появляться новые игроки. Но я согласен с коллегой, что все определяет спрос и предложение. Все же банки установили определенный потолок финансирования недвижимости в общем портфеле кредитования.

– Сами строители не загоняют себя в угол?

– Мы учитываем такой показатель, за какой срок можно продать все имеющееся "на складе". Сейчас эта цифра меньше 1. Это значит, что весь "склад" будет распродан меньше, чем за год. Если считать, что этот показатель до 1,5, то нет ничего критически сложного. Я думаю, тут нет никакого напряжения.

– С другой стороны: жилье дорожает, но вот строители, по данным "Содры" получают почти минимальную зарплату – всего 600-700 евро "на руки" Почему?

– М.С. О каком звене строительства мы говорим. Люди, работающие в первом звене, выполняющие простую работу, получают такие зарплаты, но зарплаты руководителей проектов намного больше. Надо упомянуть, что на рынке в Литве еще работает много иностранцев, и их число не сокращается. Если их стало бы меньше, то расходы стали бы еще больше. Это сказалось бы на цене. Мне сложно оценить этот показатель зарплат, я думаю, что есть конкуренция, можно менять работу. Я думаю, что мотивирует не только зарплата, есть надбавки и все остальное. Люди, работающие на стройке, лояльны компаниям, если бы зарплаты были низкими, то была бы текучка кадров.

– Я считаете ли Вы, что иногда страдает и покупатель от того, что зарплаты низкие и основная работая сила - иностранцы?

М.С. Нет. И сегодня мы говорили о том, точно ли эти иностранцы не вытесняют наших работников. Ответ был такой - молодежь просто-напросто не идет работать в строительный сектор. Поэтому у нас такая ситуация, нет возможности нанимать местных работников.