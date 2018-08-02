"Добро пожаловать", – приветствует банк. Но на самом деле, ему хотелось бы, чтобы таких клиентов стало меньше. Особенно если они приходят в дни выплаты социальных пособий, сразу же выстраиваются очереди. Пожилые люди приходят за пенсиями, поскольку им сложно пользоваться банкоматами.

Если каждого клиента в среднем обслуживают 12-15 минут, то время ожидания можно исключить вообще. Swedbank выбрал для эксперимента два города – Зарасай и Пакруоис. До сих пор отделения полдня работали с теми, кто приходил по записи. С 1 августа живой очереди не осталось вообще.

"Мы ищем возможность оптимизации, думаем, как облегчить жизнь приходящим людям. Ведь не секрет, ждать не любит никто. Это один из способов решения, помогающий человеку планировать свой день, как он идет по записи к врачу, к парикмахеру, так и в банк", – сказал пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Жители Пакруоиса думают, подходит ли им такой порядок. Староста Саулюс Маргис сказал, что часть жителей уже злится, поскольку регистрация по телефону стоит денег.

"К нам обращались и сами банки, просили: дайте нам клиентов, получающих пособия, чтобы к нам приходили, мы обслужим их, будем заботиться о них. А сейчас у людей появляется еще больше проблем и хлопот", – сказал Саулюс Маргис.

Если новая практика оправдает себя, Swedbank намерен ввести ее и в других городах.

Регистрироваться заранее призывают и другие литовские банки. А было бы еще лучше, если бы люди вообще не приходили в банки. По данным ассоциации банков, новые технологии позволяют получать услуги в любом месте.

Но контролирующие организации отмечают, что сами банки все еще предоставляют некоторые услуги с глаза на глаз, а не по интернету. Приходящим предлагают и другие услуги. Ассоциация клиентов банка придерживается иного мнения.

"Это сортировка людей. Есть в Литве люди с небольшими доходами, которые не пользуются интернетом. Банки такие люди не интересуют. Такие отделения закрывают, банки экономят деньги. Ну, а люди, их удобство никто не оценивает. У нас есть много городков, где нет банков. В больших городах их количество также ограничено. Это тот случай, когда частный сектор ищет выгоду, и мы не можем его контролировать или регулировать. Мы не способны потребовать, чтобы они вели себя этично. У нас достаточно монопольная ситуация, 3 банка занимают большую часть рынка", – сказал глава ассоциации Клиентов банков Рутянис Паукште.

"Речь идет об этике и морали, но это не вопрос контроля Центробанка, сколько у банка должно быть филиалов. Это вопрос к самим банкам, насколько они этично ведут себя с клиентами, насколько уважительно, насколько они их ценят. ЦБ не может сказать, сколько должно быть филиалов в банке, в каком городе. Единственный путь, наверное, говорить об этом, делать проблему достоянием гласности, как мы говорим, поставить к позорному столбу", – сказал представитель ЦБ Витаутас Валвонис.