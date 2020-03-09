Глава ассоциации: из-за распространения коронавируса правительство могло бы ввести налоговые льготы

"Мы даже думаем предложить правительству снизить НДС на этот экстремальный период до 5% на все. Может, это будет выход, это было бы легче администрировать", – сказала Шишкаускене в передаче "Позиция бизнеса" на Žinių radijаs.
По ее словам, льготы могут действовать течение полугода или года, в зависимости от того, когда завершиться неблагоприятный для бизнеса период.
"Тут мы должны советоваться с правительством, какие меры предусмотрим – на полгода или на год. Я боюсь, что через год уже нечего будет обсуждать, поскольку бизнес практически обанкротится", – сказала она.
По словам Шишкаускене, можно снизить НДС и для ресторанов, поскольку "в 20 странах это уже сделали".
Глава ассоциации заметила, что литовскому бизнесу в этом секторе расти пока гораздо сложнее, по сравнению с другими странами Европы. Шишкаускене заметила, что ему не хватает политической поддержки.
"Прибыли не очень много, все видят, что гостиницы строятся, но из-за расширения сети всегда снижается оборот (...) У нас есть место для роста, ситуация у нас не самая лучшая, но (...) если смотреть на перспективу (..), то туризм - одна из наиболее быстро растущих отраслей – по 10, по 11% в год. Мы хотим говорить с правительством, мы не видим политической поддержки", – сказала она.
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