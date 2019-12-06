"Такие предложенные в последнюю минуту налоги особенно порочны, потому что на их обсуждение у нас нет и двух недель. Резкие налоговые изменения накануне нового финансового года – безответственное решение и может повлечь непрогнозируемые последствия", – сказал BNS М. Залаторюс.
По его словам, налог на прибыль 22% снизит конкурентоспособность финансового сектора страны и привлекательность Литвы как страны, благоприятной для создания бизнеса.
Вместе с тем он приветствовал решение правящих прислушаться к предупреждениям экспертов о том, какой урон жителям и экономике могло бы нанести введение налога на активы банков.
Если налог на прибыль банков будет увеличен до 22%, то исключение составит часть прибыли до 2 млн евро – это делается якобы с той целью, чтобы не росли годовые по кредитам или расценки на другие банковские услуги.
Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что "этот вариант лучше", чем предложенный налог на активы банков.
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