По словам Римантаса Пярвяняцкаса, из-за переменчивой погоды группе в этом году не удастся достичь запланированного оборота в 231 млн евро (с НДС), однако в 2019 году планируется рост оборота до 242,6 млн евро - это на 7,8% больше, чем ожидается в этом году (по подсчетам BNS, около 225 млн евро).
"Такой прогноз вполне амбициозен, однако возможен, потому что предприятия собираются провести реконструкцию и открыть новые магазины", - сказал BNS Р. Пярвяняцкас.
"Apranga на этой неделе сообщила, что в следующем году планирует реконструировать или открыть 35-40 магазинов, ее чистые капиталовложения составят 12-15 млн евро.
"В 2019 году много инвестируем в Латвию, там откроем 25 новых магазинов. Больше всего мы намерены инвестировать в магазины, которые будут открыты в рижских торговых центрах Akropolis и Alfa", – объяснил BNS Р. Пярвяняцкас.
По его словам, магазины планируется реконструировать до конца лета 2019 года, поэтому в данный период оборот группы сократится.
"Пока будем реконструировать магазины, потеряем довольно много оборота, но с сентября следующего года выйдем на высокие, я надеюсь, двузначные темпы роста и сохраним их и в 2020 году", - сказал Р. Пярвяняцкас.
Группе Apranga в странах Балтии принадлежит 182 магазина (110 в Литве, 43 в Латвии и 29 в Эстонии).
Группа Apranga за одиннадцать месяцев этого года получила 203,6 млн евро выручки - на 1,3% больше, чем за такой же период прошлого года, однако чистая прибыль группы за три квартала упала на 59% до 4,279 млн евро. По словам Р. Пярвяняцкаса, на прибыльности группы негативно сказываются убытки из-за теплой погоды, а самым плохим был первый квартал 2018 года, когда погода была крайне переменчивой.
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