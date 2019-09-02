Глава Aprangа: надеемся на улучшенный годовой результат

"Результатом этого года мы очень довольны. Темпы роста значительно выше, чем в последние два года", – сказал BNS Р. Первеняцкас.

"Кроме того, в этом году у нас реорганизация особо крупной сети и восемь месяцев были достаточно тяжелыми, поскольку много наших магазинов были закрыты, реконструировались, открывались. По этой причине последующие месяцы должны быть еще лучше", – сказал глава Apranga.

В этом году Apranga реорганизовала сеть в Латвии, а 5 сентября откроет в Рижском торговом центре Alfa новые магазины, поэтому, по словам руководителя группы, ее влияние в Латвии вырастет.

"Мы расширявшемся, в торговом центре Alfa 5 сентября открываем еще много магазинов, это еще больше повысит наше влияние в Латвии (...). У нас самые высокие показатели роста в Литве и Латвии, на основных наших рынках, где у нас крупнейшие обороты", – сказал Р. Первеняцкас.

В Alfoja группа планирует открыть 11 магазинов, сообщилось в апреле этого года.

В январе-августе оборот Apranga составил 151,5 млн евро (с НДС) – на 7,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в этом году группа планирует продажи в объеме 242,6 млн евро – на 7% больше, чем в 2018 году. По словам Р. Первеняцкаса, Apranga намечает превысить план продаж.

Сейчас группе в странах Балтии принадлежит сеть из 187 магазинов (111 из них находятся в Литве, 47 – в Латвии и 29 – в Эстонии), общая площадь которых составляет 90 тыс. кв. метров. По сравнению с таким же периодом прошлого года площадь магазинов возросла на 7%.

Акции компании котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.