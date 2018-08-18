17 августа Минюст вместе с Государственной службой по защите прав потребителей (ГСЗПП) представили результаты исследования цен на обувь, одежду и бытовую технику в Литве и других странах ЕС.

В ходе исследования сравнивали цены на такие же товары в электронных магазинах тех же сетей в Литве и 12 странах ЕС. Исследование, по заказу ГСЗПП, провел портал Pricer.lt.

"Цель исследования - сделать потребительские товары в Литве не менее доступными, чем в других странах ЕС. Результаты показали, что есть торговцы, которые стараются сделать цены более приемлемыми для литовских потребителей, это радует, но пространство для дискуссии есть, поскольку есть товары дороже среднего показателя по ЕС", – сказала вице-министр юстиции Ирма Гуджюнайте.

"Мы исследовали товары этих групп - одежду, обувь и бытовую технику - поскольку "Евростат" по данным прошлого года указал, что цены на эти товары в Литве выше средних в ЕС.

Исследование подтвердило эти данные. Но надо отметить, что есть товары, цены на которые ниже, есть группы товаров с такими же ценами, как и в других странах. Мы рады этому. Но есть и товары , которые стоят дороже", – сказала она.

Между тем директор Topo Centras Ремигиюс Штарас сказал, что рад тому, что исследование опровергло данные "Евростат" и показало, что бытовая техника в Литве стоит меньше среднего по ЕС. Правда, в Латвии бытовая техника все же дешевле, чем в Литве.

Первеняцкас сказал, что цены в Литве не самые высокие в ЕС, но ниже они не будут.

"Поймите, торговцы не говорят, что цены в Литве низкие, что зарплаты высокие, и люди много зарабатывают – мы прекрасно это понимаем, но не можем продавать дешевле, чем сами покупаем, и никто нам их дешевле не продает из-за того, что мы живем хуже", – сказал он.

Он сказал, что надо понять одно - цены на одежду станут больше похожи на цены в других странах, поэтому не надо ждать их снижения: "Хочу развеять еще один стереотип - что происходит в мире, и к чему мы идем.

Говорят, что цены у нас должны быть ниже, чем в развитых странах, но мы живем в глобальном мире, многое меняет электронная торговля, цены уравниваются, они похожи на разных рынках и чем дальше, тем больше они будут сравниваться.

Я бы хотел, чтобы госучреждения не повторяли стереотипы. Реальность такова, что цены ниже не станут, мы должны открыто говорить об этом. Нет предпосылок для их снижения, нет ни налоговых льгот, ни супер возможностей для их снижения", – сказал он.

Первеняцкас сказал, что победа - вообще, что в Литве такие цены, как на больших рынках, поскольку в Литве маленький рынок.

"Рынок - очень важный фактор, и говорить, что размер рынка не имеет значения, я считаю, нецелесообразным. Если на мы можем удержать цены как в Германии, Великобритании и т.д., это большое достижение", – сказал он.

Первеняцкас заметил, что надо отказаться от стереотипа будто в Литве цены на одежду и обувь должны быть ниже, поскольку мы небольшая страна с низкой покупательной способностью.

"Цены в Литве не будут отличаться от цен в развитых странах, поскольку маленькому рынку сложнее удержать такие же цены как в Великобритании, Франции или Германии, нет причины, по которой расходы в Литве были бы ниже, чем в других странах", – сказал он.

Первеняцкас критиковал исследование, назвав его нерепрезентативным.

"Судя по методологии и проведению исследования сложно назвать его репрезентативным. Кроме того, исследование стоило 660 евро, сложно сказать, что на такие деньги можно провести исчерпывающее исследование.

Но оно отвечает на вопросы, которые сложно разъяснить литовским СМИ. Во-первых, о стереотипах, apieкоторые исследование ломает.

Пока Минюст и ГСЗПП делают свои выводы, у нас мнение другое – оно показывает, что такие же товары в Бельгии, Германии, Италии и на рынках других стран стоят столько же", – сказал он.

Первеняцкас заметил, что низкими ценами отличаются две страны – Испания и Португалия, а их надо бы исключить из списка.

"Это родина всемирного розничного торговца Inditex – компании, у которой в Испании 2000 магазинов, поэтому ясно, что они придерживаются своей ценовой политики.

Если убрать из контекста эти страны, то видно, что большая часть цен такая же, как в других странах", – сказал предприниматель.

Исследование Pricer было проведено 7 августа. В ходе исследования сравнивали цены на 60 разных непищевых товаров в 12 странах ЕС, т.е. – 20 предметов одежды, 20 пар обуви, 20 предметов бытовой техники в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Португалии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии и Бельгии.

Данные были получены в интернет-магазинах, сравнивали цены на продукцию тех же производителей, брендов в интернет-магазинах.

Выбирали только хорошо известные потребителям бренды.

Цены на бытовую технику фиксировали на самых популярных сайтах.

Сравнивались цены без скидок. Цены пересчитывали в евро.