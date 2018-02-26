"Мы сконцентрируемся на росте в столицах Балтийских стран, поэтому намерены расширить свою деятельность и в Вильнюсе. Важно, чтобы все заинтересованные стороны были вовлечены в расширение аэропорта. Если условия роста будут благоприятными, то мы сможем и далее развивать свою деятельность", - сказал в опубликованном порталом интервью президент airBaltic Мартинс Гаусс.
По словам М. Гаусса, в прошлом году количество пассажиров, перевозимых airBaltic в Литве выросло на 28%, а рыночная доля также улучшилась.
"Наш рост в Литве был более значительным, чем в Латвии или Эстонии", - отметил М. Гаусс.
Он прогнозирует рост консолидации в секторе воздушных перевозок, но призывает не спешить говорить о продаже или присоединении самой airBaltic, не называет потенциальных покупателей, среди которых может быть и литовский бизнес.
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