Латвийская авиакомпания airBaltic, преобладающая в Балтийских странах, намерена сохранить темпы развития и расширить деятельность в Вильнюсе, сообщил портал lzinios.lt.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

"Мы сконцентрируемся на росте в столицах Балтийских стран, поэтому намерены расширить свою деятельность и в Вильнюсе. Важно, чтобы все заинтересованные стороны были вовлечены в расширение аэропорта. Если условия роста будут благоприятными, то мы сможем и далее развивать свою деятельность", - сказал в опубликованном порталом интервью президент airBaltic Мартинс Гаусс.

По словам М. Гаусса, в прошлом году количество пассажиров, перевозимых airBaltic в Литве выросло на 28%, а рыночная доля также улучшилась.

"Наш рост в Литве был более значительным, чем в Латвии или Эстонии", - отметил М. Гаусс.

Он прогнозирует рост консолидации в секторе воздушных перевозок, но призывает не спешить говорить о продаже или присоединении самой airBaltic, не называет потенциальных покупателей, среди которых может быть и литовский бизнес.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

В числе тех, кто платил большие зарплаты, был и благотворительный фонд (2)

После того как " Содра " начала предоставлять данные о...

Квартир в Вильнюсе запланировали в два раза больше, чем можно продать (3)

В этом году в Вильнюсе получено разрешение на...

Глава airBaltic: мы намерены расширить свою деятельность в Вильнюсе (1)

Латвийская авиакомпания airBaltic, преобладающая в...

Оживляется торговля между Литвой и Россией, на первом месте – сидр (110)

В 2017 году масштабы экспорта в Россию выросли,...

Некоторых евромонет в Литве, возможно, не останется (54)

В Эстонии возникает дискуссия о том, что надо бы...

TOP новостей

"У нас в Америке": русская улочка Голливуда и литовский флаг в Колорадо новый проект DELFI (2)

"Сколько дорог тебе надо пройти, чтобы человеком стать?...

В числе тех, кто платил большие зарплаты, был и благотворительный фонд (2)

После того как " Содра " начала предоставлять данные о...

В Литве - рост иммиграции, волна эмиграции спадает (8)

В Литве фиксируется рекордная иммиграция, а основная...

Оживляется торговля между Литвой и Россией, на первом месте – сидр (110)

В 2017 году масштабы экспорта в Россию выросли,...

Прогноз погоды на Пасху: возможен сюрприз (2)

Несмотря на то, что зима из Литвы пока уходить не...