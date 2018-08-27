Компания представила свои планы мэру Каунасского района Валериюсу Макунасу 27 августа. Это сделали глава компании Sirin Development Лауринас Кузавас и глава проекта Овидиюс Гяштаутас.
У магистрали Вильнюс - Каунас Girteka создает центр логистики: построит склад класса А площадью 15 000 кв. м с административными помещениями. А в третьем квартале 2019 года, по словам Кузаваса, планируют открыть здание площадью 20 000 кв. м, со складскими и административными помещениями.
В Каунасском центре логистики будут работать 450 человек. Рядом приобретен еще один участок, на котором хотят строить объекты похожего назначения.
Girteka Logistics в течение 20 лет развила впечатляющую сеть складских комплексов, торговых центров и автосервисов в Литве, Лавии и России.
У компании больше 5000 тягачей, 5500 полуприцепов, в ней работают 12 000 человек.
Girteka Logistics прославилась тем, что первая в Европе заказала электрический тягач Tesla и планирует развитие "зеленого" транспорта.
Правительство Литвы намерено снизить убытки от пассажирских перевозок по ж/д
Литовское правительство предпринимает шаги по...
Girteka планирует большое расширение в Каунасском районе (2)
Транспортная компания Girteka Logistics обосновывается в...
Аналитик SEB: в Литве средняя зарплата выше 900 евро (15)
Тенденция быстрого роста средних зарплат не...
Профсоюзы в Литве хотят повысить минимальную зарплату до 450 евро (8)
В понедельник литовское правительство, представители...
В Вильнюсе и Таллине цены на горючее растут, в Риге падают (5)
На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Вильнюсе...
TOP новостей
Португалец, который управляет вильнюсским троллейбусом: я хотел стать архитектором (12)
Луис Гомес - непростой водитель вильнюсского...
Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (142)
"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...
Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей (177)
Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако...
Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (10)
27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...
Из аптек исчезают лекарства – осенью ситуация станет еще хуже (12)
Минздрав Литвы делится радостью в связи с тем, что цены...