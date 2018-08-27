Компания представила свои планы мэру Каунасского района Валериюсу Макунасу 27 августа. Это сделали глава компании Sirin Development Лауринас Кузавас и глава проекта Овидиюс Гяштаутас.

У магистрали Вильнюс - Каунас Girteka создает центр логистики: построит склад класса А площадью 15 000 кв. м с административными помещениями. А в третьем квартале 2019 года, по словам Кузаваса, планируют открыть здание площадью 20 000 кв. м, со складскими и административными помещениями.

В Каунасском центре логистики будут работать 450 человек. Рядом приобретен еще один участок, на котором хотят строить объекты похожего назначения.

Girteka Logistics в течение 20 лет развила впечатляющую сеть складских комплексов, торговых центров и автосервисов в Литве, Лавии и России.

У компании больше 5000 тягачей, 5500 полуприцепов, в ней работают 12 000 человек.

Girteka Logistics прославилась тем, что первая в Европе заказала электрический тягач Tesla и планирует развитие "зеленого" транспорта.