О ситуации в компании сообщил портал 15min.lt. По данным портала, реагируя на перемены, связанные с зарплатами, работники 20 апреля намерены провести массовую забастовку. Как сообщалось, пока неясно, сколько времени будут бастовать водители.

"Может, день, может, два – зависит от ответа руководителей", – сказал один из работников компании. Утверждают, что зарплаты водителей в среднем сократятся на 15%.

Портал Delfi связался с руководством Girteka Logistics. Ее представитель Кристиан Каас Мортенсен сказал, что компания уменьшает не зарплаты, а суточные.

"Girteka Logistics, как и вся мировая экономика, компании, чувствует серьезное влияние кризиса. Мы видим падение масштабов перевозок и цены. Большая часть бизнеса в Европе заморожена, мир переживает финансовый кризис, какого раньше не видели, и это влияет на нашу компанию. Мы не снижаем зарплаты водителей. Мы временно уменьшили норму суточных, которая соответствует требованиям закона.

Girteka Logistics какое-то время платила суточные выше рыночных, а в условиях нынешней ситуации мы должны были внести временные изменения", – сказал он.

Представитель компании заметил, что сегодня все живут во время нескончаемых перемен, когда нет уверенности и сложно прогнозировать, что будет дальше.

"Мы не можем предугадать, насколько долгим и глубоким будет кризис, но у нас есть хороший план преемственности бизнеса. Это не первый экономический кризис в истории Girteka Logistics. У нас есть опыт работы в таких ситуациях, чтобы заручиться преемственностью деятельности и сохранить рабочие места. Как и многие европейские компании мы должны корректировать свой бюджет и расходы в зависимости от нового бизнес окружения. Сейчас мы временно остановили привлечение новых работников, снизили необязательные расходы и сделали еще больше", – сказал он.

Мортенсен сказал, что компания пересматривает план преемственности.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест. На рынке труда происходят перемены. У нескольких наших водителей есть вопросы к руководству в связи с общим пакетом изменений зарплаты, которые были приняты в связи с экономическим кризисом в Европе, вызванным ситуацией COVID-19. Транспортные компании обычно первыми ощущают влияние кризиса, и одними из первых ощущают оживление рынка.

Поскольку 75% наших тягачей - рефрижераторы - мы относительно меньше пострадали, чем другие транспортные компании, которые используют только покрытые тентом прицепы. Несмотря на это, мы ощутили перемены и вынуждены принимать решения ради наших работников", – сказал он.