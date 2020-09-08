ГИБАЭ: на БелАЭС продолжаются работы по физическому пуску энергоблока

"Министерство энергетики Беларуси продолжает информировать о проводимых работах физического пуска на реакторе Первого блока Белорусской АЭС – гидравлических испытаниях оборудования. В ходе таких испытаний проверяется охлаждение контура реактора и прочее оборудование – основные циркуляционные насосы, трубы и прочее оборудование", – комментировали BNS в ГИБАЭ.
"На этом этапе электроэнергия не производится. Ее начнут производить во время энергетического пуска – когда реактор начнет производить достаточное количество пара, чтобы запустить турбогенератор", – добавляет инспекция.
ГИБАЭ утверждает, что по двухстороннему соглашению обязательно информировать о происходящих атомных авариях или о превышении дозы ионизирующего излучения, а также обмениваться информацией об изменениях, важных для обеспечения атомной и радиационной безопасности.
"Мы уже получили от белорусской стороны сообщения о доставке топлива на площадку БелАЭС, и о начале загрузки топлива в первый реактор. Следующее важное сообщение надеемся получить касательно начала энергетического пуска", – говорится в комментарии.
В понедельник Министерство энергетики Беларуси сообщило, что на АЭС началось гидротестирование первого реактора.
"В случае успешного проведения испытаний можно будет перейти к следующему подэтапу программы – нагреву реактора первой цепочки до установленных условий, определения его гидравлических характеристик, а позднее – и к включению реактора на минимальном контролируемом уровне мощности", – говорится в сообщении.
Литва критикует безопасность проекта БелАЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отметает критику.
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