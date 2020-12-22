ГИБАЭ Литвы: на БелАЭС не реализованы рекомендации по безопасности

ГИБАЭ утверждает, что ни напрямую, ни через Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) не получала опубликованной информации белорусского Министерства по чрезвычайным ситуациям о выдаче разрешения на начало испытаний промышленной эксплуатации первого энергоблока.

В письме от 10 декабря этого года, адресованном этому министерству, ГИБАЭ повторила вопрос о состоянии системы охлаждения первого блока Белорусской АЭС, после того, как на ней, вероятно, случился инцидент. Минск утверждает, что не было внештатных или чрезвычайных происшествий.

Еще раньше ГИБАЭ в письме Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС) Беларуси интересовалась, какие документы, подтверждающие безопасность, должен предоставить обладатель лицензии до каждого этапа запуска, чтобы получить специальное разрешение (лицензию) этого белорусского министерства, и за какое время оно должно провести тщательный анализ этих документов перед выдачей таких разрешений.

"К сожалению, МЧС не предоставила ГИБАЭ подобных объяснений ни во время предыдущих этапов, ни в связи с этим разрешением начать пробную промышленную эксплуатацию блока", – утверждает инспекция.

Инспекция считает, что целесообразно остановить работы по запуску блока до разрешения всех проблем, выявленных Европейской группой регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) и прочими международными экспертами.