Гентвилас ответил на предъявление огромного иска от Клайпедского порта: готов судиться и победить

Иск подан в Клайпедский окружной суд, сообщили в Дирекции порта. Сумма 1,9 млн евро включает в себя присужденные судом подрядчикам порта, уплаченные штрафы, пени, проценты и судебные расходы.
Согласно сообщению суда, ущерб был нанесён вследствие ненадлежащего исполнения Дирекцией порта, когда ею руководил Э.Гентвилас, контракта, подписанного с компаниями Klaipedos hidrotechnika, австрийской Strabag Wasserbau и датской Rohde Nielsen.
Если бы контракт был надлежащим образом исполнен, порт и государство не пострадали бы, и не понесли убытков в размере 1,9 млн евро, говорится в сообщении.
"Я готов отправиться в суд, судиться, победить и получить деньги не только за работу адвокатов в суде, но и за их работу по подготовке ответа на претензию в 2016 году. По моему мнению, Дирекция порта со своими адвокатами понесёт убытки, которые причинит государству, судясь со мной в безнадёжном дел", - сказал Э.Гентвилас BNS.
Э.Гентвилас в сентябре 2016 года сказал, что контракт с Klaipedos hidrotechnika "был прерван по объективным причинам - компания была объявлена банкротом, на её счета был наложен арест, а судебные приставы запретили порту перечислять им деньги. Кроме того, Klaipedos hidrotechnika сама порту задолжала 9 млн литов (2,6 млн евро), которые не были бы возмещены из-за банкротства.
Кроме того, главу Дирекции Клайпедского порта Арвидаса Вайткуса Гентвилас обвинил в политической мести - последний от социал-демократической партии в 2016 году баллотировался в парламент.
Э.Гентвилас возглавлял Клайпедский порт с июня 2009 года по ноябрь 2012 года, когда он был избран в Сейм.
В сентябре 2015 года Апелляционный суд признал, что договор между Klaipedos hidrotechnika, Strabag Wasserbau и портом на строительство причалов был прекращён в 2011 году по вине дирекции, поэтому порт этим компаниям должен выплатить более 1,9 млн евро задолженности, процентов и неустойку.
Klaipedos hidrotechnika и Strabag Wasserbau стремились присудить более 6,26 млн евро.
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