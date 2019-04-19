"После обеда мы получили письмо премьер-министра. Оно получено и будет рассмотрено", – сказала BNS в четверг представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Рита Стундене.

"Обращение адресовано генеральному прокурору Эвадласу Пашилису, связано со стремлением защитить интересы граждан Литовской Республики, у которых в 2008-2009 годах были кредиты (в литах)", – информировала она.

О намерениях обратиться по этому вопросу в прокуратуру премьер заявил в понедельник.

После того, как председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Стасис Якелюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, правительство Литвы в понедельник решило просить Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса.

В среду к прокурорам обратились и члены КБФ, консерваторы Андрюс Кубилюс и Миколас Маяускас. Они просят Генпрокуратуру предпринять действия по защите общественного интереса и началу досудебного расследования в связи с тем, не нарушил ли С. Якелюнас своими действиями закона о Банке Литвы (Центробанке), злоупотребив служебным положением и имеющимися полномочиями.

По словам премьера Саулюса Сквернялиса, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, "выполняли предусмотренные в правовых актах функции", также просьба оценить вероятную потребность в защите общественного интереса, "потому что из-за Vilibor немало людей, у которых были ипотечные кредиты в литах, понесло большие убытки.

С. Якелюнас на прошлой неделе засомневался, надлежащим ли образом БЛ осуществлял надзор за коммерческими банками, которые во время кризиса могли манипулировать индексом Vilibor, в результате чего жители, взявшие ипотечные кредиты, могли потерять около 500 млн евро.

Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы (Центробанку).

Между тем, Европейский Центробанк (ЕЦБ), отвечая на вопрос портала 15min.lt, заявил, что не намерен оценивать отдельные экономические расследования или внутриполитические дискуссии, а также решение литовского правительства запросить прокурорскую оценку действий органов финансового надзора во время кризиса 2009-2010 годов, когда по причине выросшей ставки межбанковских кредитов Vilibor сильно подорожали жилищные кредиты в литах.

Однако, по информации 15min.lt, ЕЦБ дал понять, что если потребуется, то он готов решительно реагировать на угрозы независимости центрального банка Литвы, поскольку центральные банки, согласно договору ЕС, не принимают указаний других ведомств.