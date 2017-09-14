Ожидается, что в следующем году ВВП Литвы вырастет на 2,89%, а в 2019 и 2020 годах - соответственно на 2,5% и на 2,4%.

Как это скажется на зарплатах работников и как в Литве они будут выглядеть на фоне своих коллег в Латвии и Эстонии? Есть ли разница в доходах, и если да, то насколько она велика?

Теперь, благодаря порталу Delfi и Институту финансов Swedbank мы знаем ответ на этот вопрос.