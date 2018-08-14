Где дороже литовские овощи – на рынке или в магазине?

Литовская фасованная свежая картошка II класса в среднем стоит 0,68 евро за кг, а нефасованная – 0,48 евро (в прошлом году - соответственно 0,75 и 0,45 евро.
Если картошка в этом году немного дешевле, то морковь в этом году дороже – 0,78 евро за кг (в прошлом году 0,42 евро).
Дороже в этом году и белокочанная капуста - 0,46 евро за кг (в прошлом году 0,37 евро). Однако на рынке цены на литовскую продукцию не меньше, чем в магазинах.
На рынках цены либо такие же, либо выше, чем в магазинах. Одна торговка продает морковь по 1 евро за кг.
На вопрос о росте цены она ответила, что пока есть покупатели, бояться нечего: "цене не придаю значения, если людям надо, они покупают".
Подобным образом рассуждают и другие торговцы, с которыми общался журналист DELFI. Одни не намерены снижать цены и говорят, что ТЦ своими акциями пытаются уничтожить малый бизнес, другие уверяют, что у них дешевле, чем в магазинах, однако все утверждают, что в целом цены в этом году увеличились.
Фермеры своих покупателей не радуют, говоря, что овощи в этом году будут дороже, чем в прошлом.
"Цены в этом году немного выше, чем в прошлом. Однако урожай будет меньше. Хотя сначала надо убрать урожай таких овощей, как морковь и капуста. Неясно, какой будет осень", – рассказал овощевод Виргилиюс Купрявичюс.
Он сказал, что из-за засухи пострадали фермеры в Дании и Германии. Урожай плохой везде. Даже полив не может заменить дождь.
Купрявичюс выращивает капусту на 40, а морковь на 100 га.
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