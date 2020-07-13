Где дешевле: сравнение цен на продукты в Риге, Вильнюсе и Таллинне

Килограмм картофеля в Риге в июне стоил в среднем 0,51 евро, тогда как в Вильнюсе — 0,29 евро, а в Таллине — 0,25 евро. В Риге также была самая дорогая морковь — 0,70 евро за килограмм. В Таллинне она стоила 0,67 евро, в Вильнюсе — 0,53 евро за килограмм.
В то же время в магазинах Риги можно было купить самые дешевые местные огурцы и помидоры, шампиньоны, импортную клубнику, сливы и бройлеров.
"Цены на продукты отличаются, потому что отличается качество товаров и ассортимент. Местные помидоры в июне можно было купить во всех четырех включенных в мониторинг торговых сетях Латвии, тогда как в соседних странах — только в одной или двух. И цена этих помидоров в Латвии была значительно ниже", — отмечает руководитель центра Ингуна Гулбе.
В свою очередь местная клубника в латвийских сетях в июне не продавалась, а в Литве и Эстонии была доступна только в одной сети в каждой стране, что не характерно для этого месяца. Это связано с обширным поступлением на рынок импортной клубники, например, в Таллинне импортную клубнику можно было купить по 1,99 евро за килограмм.
Также центр сообщает, что в течение года цены на ряд продуктов в Латвии существенно снизились. В то же время из-за пандемии Covid-19 в этом году значительно подорожал чеснок — год назад его цена составляла в среднем 2,82 евро за килограмм, а в этом году — 4,89 евро за килограмм.
В мониторинг включено более 40 продуктов питания.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы о возможной второй волне: планируются изменения в школах и новые правила поведения (41)
Ведется подготовка к контролю ситуации, связанной с...
Прогноз главы Минзрава Литвы: немного надо для того, чтобы вторая волна началась в августе (61)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...
Обновлен список стран, приезжим из которых в Литве придется провести 14 дней в изоляции (42)
Гана пополнила список стран, приезжим из которых...
В Литве установили 5 новых случаев коронавируса (1)
В Литве за последние сутки коронавирус установили у 5...
Перемены в Старом городе Вильнюса: за услуги такси придется платить дороже (1)
После того как в Старом городе столицы стал...