"Газпром" планирует два гигантских проекта на Балтийском море

Российский концерн "Газпром" намеревается построить на побережье Балтийского моря гигантский комплекс по переработке и сжижению газа и крупнейший в России газохимический комплекс, сообщает Vedomosti.ru.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство РФ поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. Обоим проектам предлагается присвоить статус "имеющих общегосударственное значение для экономики", следует из письма Миллера премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

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О планах "Газпрома" построить в Усть-Луге крупнейший в России комплекс по переработке газа стало известно весной 2018 г. Он будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия. Комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м "жирного" (с высоким содержанием этана) газа в год.

Презентация обновленного проекта состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он будет выдавать более 19 млрд куб. м сухого газа, 13 млн т СПГ и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов ежегодно, напоминает в своем письме Миллер. Объединение переработки с расположенным рядом газохимическим комбинатом (ГХК) добавит 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров и обеспечит создание необходимой для экспорта инфраструктуры, следует из текста письма.

Точная стоимость реализации обоих проектов пока достоверно неизвестна, но речь идет о сумме, превышающей 10 млрд евро.

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