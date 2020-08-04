Работы по направленному горизонтальному бурению под рекой Неман пройдут в Алитусском районе недалеко от границы с Польшей. Их будет выполнять компания из Германии LMR Drilling, которая в июне прокладывала отрезок газопровода по рекой Нерис.

"Во всех проектах такого масшатаба работы по направленному горизонтальному бурению являются едва ли не самым большим вызовом. Успешное окончание работ под рекой Нерис было прекрасной репетицией. Мы надеемся, что прокладка газопровода под Неманом также пройдет гладко", - отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

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Под крупнейшей рекой в Литве на глубине 20 метров будет проложен трубопровод длиной около 700 метров. Трубы прокладываются рядом для безопасной подачи газа.

По Литве газопровод, стоимость прокладки которого составляет 114 млн евро (без НДС), прокладывается от Ширвинтского района до литовско-польской границы в Лаздияйском районе. В этом году планируется построить 100 км газопровода от местечка Яуняй (Ширвинтский район) до города Алитус. В следующем году будут проложены остальные 65 км трубопровода.

Строительство газопровода начато в январе, его прокладывает компания Alvora вместе с компанией по строительству газопроводов Siauliu dujotiekio statyba из Шяуляй. Трубы прокладывает польская компания Izostal. Окончание строительства планируется на конец 2021 года, более 60-ти проц. его стоимости финансирует ЕС.