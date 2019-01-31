"Груз СПГ Total диверсифицирует газовый портфель Lietuvos energijos tiekimas и позволит обеспечить клиентам обеспечить привлекательные цены и надежные поставки", - сказал для пресс-релиза гендиректор LET Мантас Микалаюнас.
По договору LET летом, вероятнее всего, в июле будет доставлен один груз СПГ, купленный у Total на рынке краткосрочных сделок по СПГ. Стоимость сделки и другие коммерческие детали компании не раскрывают.
У LET есть договор долгосрочных поставок СПГ с норвежской компанией Equinor, она покупает газ и на рынке краткосрочных сделок по СПГ, а также импортирует из российского "Газпрома", кроме того, она пользуется подземным газохранилищем в Инчукалнсе (Латвия).
Total - второй по величине поставщик СПГ в мире, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году должна сосредоточить в руках общий годовой портфель СПГ в объеме примерно 40 млн тонн. Регазификационные мощности терминала СПГ в Клайпеде достигают 2,9 млн тонн.
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