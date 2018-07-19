17 июля Верховный административный суд Литвы временно приостановил решение Службы регулирования связи и нижестоящего суда, которые разрешили этой компании перевозить грузы от границы с Беларусью в Клайпедский морской порт и конкурировать с контролируемыми государством Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai).

В прошлом году Gargzdu gelezinkelis попросил Администрацию безопасности на транспорте в Литве (LTSA) выделить ей мощности и включить предприятие в служебный график поездов на 2018-2019 годы, однако администрация не предоставила компании всю требуемую мощность.

Глава Gargzdu gelezinkelis Арунас Грикшас сказал BNS, что они не хотят комментировать решение суда.

Он подтвердил, что компания запросила разрешение на перевозку грузов по территории Литвы - от границы с Беларусью до железнодорожного вокзала Draugyste в Клайпедском порту. Такое разрешение, или мощности, ей были предоставлены только в некоторых участках транспортного коридора - мотивируя перегруженностью инфраструктуры, Gargzdu gelezinkelis не позволили перевозить грузы между Кузяй и Клайпедой, и между Радвилишкисом и Пагегяй.

"Нам дали такой урезанный маршрут, но ведь мы не можем перемещать грузы по воздуху", - добавил глава компании.

Гаргждайская железная дорога пояснила суду, что такое решение нарушает права других перевозчиков, не связанных с Литовскими железными дорогами, не позволяя им пользоваться общественной железнодорожной инфраструктурой. По данным Гаргждайского предприятия, Lietuvos gelezinkeliai хотят исключить конкурента с рынка и оставаться единственным перевозчиком.

Литовские железные дороги суду в свою очередь утверждали, что в случае принятия решения в пользу Gargzdu gelezinkelis, выделенные ей мощности были бы отобраны у государственной компании, а пассажирские перевозки по маршруту Вильнюс-Клайпеда пришлось бы прекратить, что может нанести ущерб общественным интересам.

Между тем Служба регулирования связи суду заявила, что её распоряжение не может иметь каких-либо последствий для Литовских железных дорог, поскольку предоставленные компании мощности не отменялись.

В прошлом году было объявлено, что Gargzdu gelezinkelis намерена бросить вызов рыночному монополисту и собирается выйти на рынок грузовых перевозок по общественным железным дорогам, где доминирует Lietuvos gelezinkeliai.

На рынке рассматривалось, что компания хотела бы перевозить белорусские удобрения в Клайпедский порт, где они перегружались бы на другой контролируемый компанией Юдовицкого терминал насыпных материалов Biriu kroviniu terminalas.

В Литве разрешения на перевозку грузов по железным дорогам имеют 11 компаний. Большинство из них выполняют работы на железнодорожных участках или предоставляют услуги на одной конкретной территории.