Отмечается, что курс валюты опустился на 0,4% до $1,2.
Уточняется, что это самый худший показатель с марта 2017 года.
По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
Ранее сообщалось, что Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу ”жесткого” Brexit.
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