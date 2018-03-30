Freeport LNG – потенциальный поставщик СПГ в Литву

Компания торговли газом Lietuvos duju tiekimas (LDT), входящая в энергохолдинг Lietuvos energija, на следующей неделе, в рамках визита президента Литвы в США, намерена подписать договор о сотрудничестве с Freeport LNG, подтвердил BNS глава LDT Мантас Микалаюнас.

По его словам, первый шаг к подписанию договора уже сделан.

"Мы намерены подписать соглашение о сотрудничестве по заключению общеторгового договора с новым поставщиком Freeport LNG и начать коммерческие переговоры о поставках газа с их нового терминала в Литву. (...) Это первый шаг к подписанию договора", - сказал BNS М. Микалаюнас.

По его словам, отдельное соглашение с Freeport LNG на следующей неделе должен подписать и оператор Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta.

М. Микалаюнас утверждает, что новый терминал строится в Мексиканском заливе, рядом с терминалом Sabine Pass, принадлежащим американской компании Cheniere Marketing International, с которого летом прошлого года в Литву был доставлен первый груз СПГ. Freeport LNG до сих пор был терминалом импорта, а после того, как США стали экспортером СПГ, было решено изменить модель его работы.

В 2017 году СПГ через Клайпедский терминал закуплся у американских компаний Cheniere, Koch Supply & Trading и испанской Gas Natural Fenosa.

Находившийся с визитом в США минувшей неделе министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас сообщил BNS, что Литва в этом году надеется подписать договора с американскими поставщиками СПГ. Он встретился с представителями 10-12 компаний, которые планируют строить собственные терминалы СПГ.