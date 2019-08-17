Контролируемая одной из крупнейших в Европе инвестиционных компаний Antin французская группа предприятий обновляющейся энергетики Idex покупает энергокомпанию немецкого капитала Danpower Baltic.
Danpower ofisas Vokietijoje
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Сделка купли-продажи 90% акций будет проведена в жизнь после получения заключения правительственной компании о соответствии Idex интересам национальной безопасности, говорится в сообщении Idex.

"Мы надеемся, что более чем 50-летний опыт работы в областях теплоэнергетики и энергетики позволит совместно с партнерами не только эффективнее развивать начатые проекты, но и инвестировать в новые", – сказал для пресс-релиза президент группы Idex Тьерри де Преомон.

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По его словам, эта сделка важна для Idex, которая стремится стать одним из основных игроков на рынке обновляющейся энергетики, который предоставляет услуги выработки "зеленой" электроэнергии и связанные услуги.

Между тем финансовый директор Danpower Буркхард Фогель сказал для пресс-релиза, что решение продать бизнес в Литве обусловлено изменениями в стратегии развития бизнеса главного акционера Danpower – германской компании Enercity.

Б. Фогель ранее говорил BNS, что предприятие Danpower Baltic постоянно ощущало интерес потенциальных инвесторов.

За пять лет работы компания Danpower инвестировала в Литве около 100 млн евро. Предприятию принадлежат в Вильнюсе, Каунасе и Йонишкисе шесть котельных на биотопливе и одна когенерационная установка.

Контролируемая муниципальным предприятием Ганновера Enercity компания Danpower продала группе Idex все имевшиеся у нее 50% акций Danpower Baltic. 40% акций предприятия продала инвестгруппа Geco Investicijos, ей после сделки будет принадлежать 10% акций.

Год назад компания Danpower Baltic получила разрешение производить электроэнергию в Каунасе по более высокому, чем на рынке, тарифу – после того, как в мае прошлого года был подписан договор мировой Danpower и Министерства энергетики, по которому все потребители страны заплатят в течение 12 месяцев компании Danpower 18-25 млн евро.

Действующая с 1963 года группа Idex использует 41 сеть централизованного теплоснабжения и охлаждения. Оборот группы в 2018 году составил 929 млн евро, ее главный офис находится в Париже.

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