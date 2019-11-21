"Содра" представила изменения зарплаты в стране, разницу доходов в регионах и тенденции на рынке труда.

По подсчетам "Содры", средние доходы жителей в месяц увеличились на 9,5% и в третьем квартале составили 1277 евро "на бумаге". Такие и более высокие доходы были у каждого третьего жителя страны.

Страховые доходы жителей, с которых платят налоги, в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2018 года, увеличились на 111 евро "на бумаге".

Sodros duomenys apie atlyginimus

"На протяжении трех кварталов рост доходов остается похожим, в прошлом он был выше. В среднем доходы работников "на руки" увеличились на 15% или на 104 евро и сейчас составляют 814 евро. Меняется и структура работающих по их доходам. Значительно сократилось число людей, получающих минимальные доходы", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По ее словам, больше всего повышение доходов ощущают люди с небольшими доходами, доходы которых зависят от минимума.

По данным "Содры", зарплату меньше минимальной в сентябре получали 9% работников, а в 2017 г. их было 14%.

Sodros duomenys apie atlyginimus

Однако, несмотря на рост доходов и зарплат, большая часть жителей Литвы получают доходы ниже средних.

"Мы видим, что большая часть работников в Литве получают доходы ниже средней зарплаты. В числе людей с самыми большими доходами ситуация почти не меняется, 8% получают больше 2500 евро. (…) Рекордно низкое число жителей получает самые небольшие трудовые доходы", – сказала Зитиките.

Если рассматривать зарплаты по регионам, то разница огромна. В зависимости от района она может составлять 30–40%.

"Мы видим, что половина работающего населения живет в 6 муниципалитетах из 60. Большая часть в Вильнюсе – около 22%, в Каунасе и Каунасском районе, в Клайпеде и в Шяуляй", – сказала Зитиките.

Именно в этих муниципалитетах зарплата растет больше всего.

Sodros duomenys apie atlyginimus

В третьем квартале этого года, по сравнению с третьим кварталом прошлого года, лидером по росту зарплат среди крупных регионов был Каунас и Каунасский район - 10%, в Вильнюсе и Вильнюсском районе рост доходов составил 9%, в Шяуляй – 8%, в Клайпеде – 7%.

Но если брать в целом, то рекордсменом по росту доходов был город Ширвинтай, где доходы увеличились на 17% (быстро росли доходы и в Висагинасе, Пренай - 12%), а меньше всего – на 7% - они выросли не только в Клайпеде, но и в Паневежисе, Рокишкском и Пасвальском районах.

Вильнюс по-прежнему остается лидером в группе крупных муниципалитетов. В столице средние доходы составляют 1490 евро, в Каунасе и Каунасском районе - 1250, в Клайпеде – 1180, а в Шяуляй – 1000 евро.

Еще больше разница между столицей и периферийными районами. В мэриях Шальчининкай, Скуодаса, Вилкавишкиса, Кельме, Пагегяй, Калварии средние доходы составляют 900 евро - это на 40% меньше, чем в Вильнюсе.

"Содра" также сообщает, что в Литве быстро растет число работников старше 55 лет (каждый 5). Их доходы на 1/4 ниже, чем у 35-летних специалистов.

По данным за третий квартал, темп роста доходов работников 55–64 лет составил 9%.

Sodros duomenys apie atlyginimus

Активность работников 55–64 лет на рынке труда ниже и составляет 57%. Их средние доходы составляют 1144 евро - на 10% ниже средних в стране (1277 евро) и намного ниже, чем у работников 35–44 лет - 1482 евро "на бумаге".

"Наше общество стареет, но у нас есть несколько ярких групп, в которых количество жителей похожее. Самые активные - в группе 35–54 лет, в их числе работают 70%, и представители этой группы получают самые большие доходы", – сказала Зитиките.

Sodros duomenys apie atlyginimus

По данным "Содры", люди старшего возраста чаще всего выполняют неквалифицированную работу. Уборщицы, водители, учителя в этой группе составляют 50%. Меньше всего в этой группе специалистов ИТ (меньше 5%). Немного в этой группе и продавцов, специалистов в сфере финансов - до 5%.

Каждый 4 руководитель в Литве - старше 55 лет. Больше всего (40–60%) руководителей старшего возраста - это старосты, руководители школ и детских садов, других учреждений сферы образования, руководители больниц и поликлиник, работники в сфере законодательства. Меньше всего (20%) таких людей в сфере рекламы и связей с общественностью, ИТ, финансов и страховых услуг.

По данным "Содры", работники старшего возраста реже регистрируются в Службе занятости, чем лица 25-35 лет, зато если молодежь получает пособие по безработице 3–4 месяца, то люди старшего возраста 5–6 месяцев.

Sodros duomenys apie atlyginimus

Зитиките отмечает, что одна из причин, по которой работникам старшего возраста сложнее работать и найти новую работу - проблемы со здоровьем.

Сегодня в Литве работает 1/3 людей старше 55 лет, которые утратили часть трудоспособности, 10 лет назад работал каждый 5. Средние доходы таких работников на треть ниже, чем у других работников. Например, за работу в течение месяца при полной нагрузке работник получает 811 евро, а получатели пенсии по инвалидности – 795 евро (это доходы вместе с пенсией по инвалидности).