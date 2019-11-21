"Содра" представила изменения зарплаты в стране, разницу доходов в регионах и тенденции на рынке труда.
По подсчетам "Содры", средние доходы жителей в месяц увеличились на 9,5% и в третьем квартале составили 1277 евро "на бумаге". Такие и более высокие доходы были у каждого третьего жителя страны.
Страховые доходы жителей, с которых платят налоги, в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2018 года, увеличились на 111 евро "на бумаге".
"На протяжении трех кварталов рост доходов остается похожим, в прошлом он был выше. В среднем доходы работников "на руки" увеличились на 15% или на 104 евро и сейчас составляют 814 евро. Меняется и структура работающих по их доходам. Значительно сократилось число людей, получающих минимальные доходы", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.
По ее словам, больше всего повышение доходов ощущают люди с небольшими доходами, доходы которых зависят от минимума.
По данным "Содры", зарплату меньше минимальной в сентябре получали 9% работников, а в 2017 г. их было 14%.
Однако, несмотря на рост доходов и зарплат, большая часть жителей Литвы получают доходы ниже средних.
"Мы видим, что большая часть работников в Литве получают доходы ниже средней зарплаты. В числе людей с самыми большими доходами ситуация почти не меняется, 8% получают больше 2500 евро. (…) Рекордно низкое число жителей получает самые небольшие трудовые доходы", – сказала Зитиките.
Если рассматривать зарплаты по регионам, то разница огромна. В зависимости от района она может составлять 30–40%.
"Мы видим, что половина работающего населения живет в 6 муниципалитетах из 60. Большая часть в Вильнюсе – около 22%, в Каунасе и Каунасском районе, в Клайпеде и в Шяуляй", – сказала Зитиките.
Именно в этих муниципалитетах зарплата растет больше всего.
В третьем квартале этого года, по сравнению с третьим кварталом прошлого года, лидером по росту зарплат среди крупных регионов был Каунас и Каунасский район - 10%, в Вильнюсе и Вильнюсском районе рост доходов составил 9%, в Шяуляй – 8%, в Клайпеде – 7%.
Но если брать в целом, то рекордсменом по росту доходов был город Ширвинтай, где доходы увеличились на 17% (быстро росли доходы и в Висагинасе, Пренай - 12%), а меньше всего – на 7% - они выросли не только в Клайпеде, но и в Паневежисе, Рокишкском и Пасвальском районах.
Вильнюс по-прежнему остается лидером в группе крупных муниципалитетов. В столице средние доходы составляют 1490 евро, в Каунасе и Каунасском районе - 1250, в Клайпеде – 1180, а в Шяуляй – 1000 евро.
Еще больше разница между столицей и периферийными районами. В мэриях Шальчининкай, Скуодаса, Вилкавишкиса, Кельме, Пагегяй, Калварии средние доходы составляют 900 евро - это на 40% меньше, чем в Вильнюсе.
"Содра" также сообщает, что в Литве быстро растет число работников старше 55 лет (каждый 5). Их доходы на 1/4 ниже, чем у 35-летних специалистов.
По данным за третий квартал, темп роста доходов работников 55–64 лет составил 9%.
Активность работников 55–64 лет на рынке труда ниже и составляет 57%. Их средние доходы составляют 1144 евро - на 10% ниже средних в стране (1277 евро) и намного ниже, чем у работников 35–44 лет - 1482 евро "на бумаге".
"Наше общество стареет, но у нас есть несколько ярких групп, в которых количество жителей похожее. Самые активные - в группе 35–54 лет, в их числе работают 70%, и представители этой группы получают самые большие доходы", – сказала Зитиките.
По данным "Содры", люди старшего возраста чаще всего выполняют неквалифицированную работу. Уборщицы, водители, учителя в этой группе составляют 50%. Меньше всего в этой группе специалистов ИТ (меньше 5%). Немного в этой группе и продавцов, специалистов в сфере финансов - до 5%.
Каждый 4 руководитель в Литве - старше 55 лет. Больше всего (40–60%) руководителей старшего возраста - это старосты, руководители школ и детских садов, других учреждений сферы образования, руководители больниц и поликлиник, работники в сфере законодательства. Меньше всего (20%) таких людей в сфере рекламы и связей с общественностью, ИТ, финансов и страховых услуг.
По данным "Содры", работники старшего возраста реже регистрируются в Службе занятости, чем лица 25-35 лет, зато если молодежь получает пособие по безработице 3–4 месяца, то люди старшего возраста 5–6 месяцев.
Зитиките отмечает, что одна из причин, по которой работникам старшего возраста сложнее работать и найти новую работу - проблемы со здоровьем.
Сегодня в Литве работает 1/3 людей старше 55 лет, которые утратили часть трудоспособности, 10 лет назад работал каждый 5. Средние доходы таких работников на треть ниже, чем у других работников. Например, за работу в течение месяца при полной нагрузке работник получает 811 евро, а получатели пенсии по инвалидности – 795 евро (это доходы вместе с пенсией по инвалидности).
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