Фонд Prototron открывает свои двери литовским изобретателям

Фонд Prototron, учрежденный в 2012 году банком Swedbank, Таллиннским научным парком Tehnopol и Таллиннским техническим университетом, действует уже шестой год. В этом году фонд выделил 130 000 евро в поддержку идей - это сумма на весенний и осенний раунды. И это ещё не окончательная сумма, к концу года она может вырасти - ведь значительно возрос интерес к инвестированию и менторству со стороны частного сектора.

По мнению научного проректора ТТУ, Ренно Вейнталя, благодаря обновленным правилам фонда развитие продукта и выход на рынок станет более доступным для представителей университетов и других разработчиков технологических бизнес-идей. “Для учёного получение новых контактов и финансирования для развития своей идеи - это исключительная возможность. Prototron - это отличный пример сотрудничества государственного и частного секторов. Позитивные результаты такого сотрудничества - это как раз то, то нужно местной экономике и чего с нетерпением ждёт общественность”.

Совет Prototron также решил увеличить сумму, выделяемую одной команде. По словам руководителя фонда Яны Павленковой, преимущество будет отдано той идее, которая на голову выше других. Она объясняет: “Потребность команд в финансировании возросла, ведь услуги на развитие продукта стали требовать значительно больше средств”.

Prototron постоянно ведёт переговоры для привлечения новых инвесторов по всей Балтии. Вдобавок к со-основателям фонда, свой вклад в поддержку технологических бизнес-идей вносят город Таллинн и компания Elering.

Помимо финансовой поддержки, для успешных стартапов огромную ценность имеют опыт менторов Prototron и расширение сети контактов. Например, к финансированию прилагается шестимесячная инкубация в Таллинском научном парке Tehnopol и пакет юридической помощи от Hedman Partners. Павленкова утверждает, что ключевые слова в стремительно меняющемся бизнес-мире - это смелость и инициатива: “Часто именно разнообразие приносит успех - к примеру, очень динамично развиваются команды, среди которых участники разных возрастов и с разным опытом, как мужчины так и женщины”.

За прошедшие 5 лет в Prototron было подано более 2900 идей, из которых 58 получили финансовую поддержку для создания прототипа, в общей сумме 670 000 евро. При поддержке фонда 24 новых продукта успешно вышли на рынок.