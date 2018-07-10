Фонд, находящийся в управлении MCI Management, на минувшей неделе представил в Совет по конкуренции заявление с просьбой разрешить приобретение единоличного контроля над Pigu и польской компании оптовой торговли электротоварами Morele.net.
Как говорится в заявлении, MCI приобретет Pigu вместе с другими акционерами Pigu и Morele. После подписания акционерного соглашения и реализации сделки, изменится весь объем принадлежащих им прав управления и таким образом MCI приобретет единоличный контроль над компаниями.
Директор по маркетингу Pigu Гедре Вилке сообщила BNS, что не может комментировать сделку, однако заверила, что MCI не станет единственной владелицей Pigu. Больше информации она обещала предоставить после завершения сделки.
Сейчас фонд PrivateVentures, принадлежащий MCI, владеет 51% акций Pigu, они за не разглашаемую сумму были приобретены в июле 2015 года.
В конце июля прошлого года литовская деловая газета Verslo zinios писала, что MCI рассматривает возможности выхода из Pigu, а один из способов – реализация первичного публичного предложения (IPO).
Группа Pigu, в которую входит действующая в Балтийских странах компания интернет-торговли Pigu, латвийская Pigu Latvija и эстонская DLB Trading, в финансовом году 2016–2017 гг. получила 72,1 млн евро консолидированных доходов и заработала 551 тыс. евро консолидированной чистой прибыли.
На развитие бизнеса на селе в Литве – 19,4 млн евро
На развитие бизнеса на литовском селе планируется...
Источник роста туроператора Tez Tour – Турция (2)
Литовский туроператор Tez Tour в прошлом году подсчитывал...
Telia к осени отключит трансляции наземного цифрового ТВ (2)
В августе и сентябре этого года литовская...
По количеству роста числа банкротств Литва была третьей в Европе (5)
В прошлом году в Европе обанкротились меньше компаний,...
Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta выросла до 52,8 млн евро (1)
В первом полугодии этого года контролируемый...
TOP новостей
Жители Литвы поставили президенту отметку за работу: парламент о такой оценке может лишь мечтать (136)
Второй срок полномочий президента Литвы Дали...
Стоимость дома президента Литвы растет как на дрожжах (1)
Глава Литвы Даля Грибаускайте снова дополнила...
Инициативу кандидата в президенты политологи считают угрозой для Литвы (22)
Надо ли и как надо общаться с Россией – похоже эта...
Литва от саммита НАТО ждет прогресса в сфере ПРО, но беспокоится по поводу президента США (7)
Литовские дипломаты надеются, что на саммите НАТО на...