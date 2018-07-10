Фонд, находящийся в управлении MCI Management, на минувшей неделе представил в Совет по конкуренции заявление с просьбой разрешить приобретение единоличного контроля над Pigu и польской компании оптовой торговли электротоварами Morele.net.

Как говорится в заявлении, MCI приобретет Pigu вместе с другими акционерами Pigu и Morele. После подписания акционерного соглашения и реализации сделки, изменится весь объем принадлежащих им прав управления и таким образом MCI приобретет единоличный контроль над компаниями.

Директор по маркетингу Pigu Гедре Вилке сообщила BNS, что не может комментировать сделку, однако заверила, что MCI не станет единственной владелицей Pigu. Больше информации она обещала предоставить после завершения сделки.

Сейчас фонд PrivateVentures, принадлежащий MCI, владеет 51% акций Pigu, они за не разглашаемую сумму были приобретены в июле 2015 года.

В конце июля прошлого года литовская деловая газета Verslo zinios писала, что MCI рассматривает возможности выхода из Pigu, а один из способов – реализация первичного публичного предложения (IPO).

Группа Pigu, в которую входит действующая в Балтийских странах компания интернет-торговли Pigu, латвийская Pigu Latvija и эстонская DLB Trading, в финансовом году 2016–2017 гг. получила 72,1 млн евро консолидированных доходов и заработала 551 тыс. евро консолидированной чистой прибыли.