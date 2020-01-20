Фонд Lords LB инвестирует в солнечные электростанции в Польше 45 млн евро

Этот крупнейший парк солнечных электростанций в Польше планируется завершить до середины этого года, сообщила Lords LB Asset Management.
Мощность каждого парка будет до 1 мегаватта, а совокупная мощность всех парков – 65,5 мегаватта. Мощности всех солнечных электростанций в Польше сейчас составляют около 500 мегаватт.
В ноябре 2018 года Energy and Infrastructure SME Fund победил на аукционе и обеспечил минимальные закупки электроэнергии на 15 лет. Для реализации проекта компания привлекла более 30 млн евро из французского инвестфонда Eiffel Energy Transition Fund.
Lords LB Asset Management принадлежат 14 фондов, а совокупная стоимость управляемого им имущества в июне 2019 года составляла 472,7 млн евро.
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