Фонд Lords LB инвестирует в солнечные электростанции в Польше 45 млн евро

Фонд Energy and Infrastructure SME Fund, находящийся в управлении инвесткомпании Lords LB Asset Management, вышел на польский рынок, где установил первые парки солнечных электростанций. В целом планируется оборудовать 66 парков за более чем 45 млн евро.
Saulės elektrinės
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Этот крупнейший парк солнечных электростанций в Польше планируется завершить до середины этого года, сообщила Lords LB Asset Management.

Мощность каждого парка будет до 1 мегаватта, а совокупная мощность всех парков – 65,5 мегаватта. Мощности всех солнечных электростанций в Польше сейчас составляют около 500 мегаватт.

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В ноябре 2018 года Energy and Infrastructure SME Fund победил на аукционе и обеспечил минимальные закупки электроэнергии на 15 лет. Для реализации проекта компания привлекла более 30 млн евро из французского инвестфонда Eiffel Energy Transition Fund.

Lords LB Asset Management принадлежат 14 фондов, а совокупная стоимость управляемого им имущества в июне 2019 года составляла 472,7 млн евро.

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