Фонд французской Corum покупает магазин сети Depo в Вильнюсе

"Благодаря этой сделке наш клиент Depo смог сделать еще один шаг в стратегии развития. Сеть, как местный игрок, полностью профессионально способен выполнить потребности международного инвестора как в смысле качестве недвижимого имущества, так и управления процессом. Этот пример прекрасно иллюстрирует рост профессионализма рынка Балтийских стран, и возможности рынка привлекать дополнительный иностранный капитал", – отметила в пресс-релизе партнер Colliers international advisors Ангела Колесникова.
В ходе этой сделки фонд Corum Origin приобретет у компании латвийского капитала Jaunbumani за не разглашаемую сумму построенный в 2018 году магазин площадью 15,8 тыс. кв. метров, с площадкой для уличной торговли, автомобильной стоянкой на столичной улице Укмергес. Сеть розничной торговли продолжит арендовать эти помещения.
Сеть открыла этот магазин в конце 2018 года. По данным BNS, в развитие магазина было инвестировано около 15 млн. евро (без НДС).
Это первая инвестиция Corum asset management в Литве. В данный момент фонду Corum Origin принадлежит производственное здание под Таллином и магазин Prisma в Нарве, а также офисное здание в Риге.
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