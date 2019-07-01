Фонд BaltCap инвестировал в Bolt

"Достижения Bolt в деле создания лидирующей транспортной платформы впечатляют. Инвестируя, мы поддерживаем стремление компании создать транспортную систему будущего", – сказал для пресс-релиза руководящий партнер NordicNinja VC Томосаку Сохара.
"NordicNinja VC управляет фондом в более чем 100 млн евро по инвестициям в компании технологий в Северных и Балтийских странах. В фонд инвестировали японские компании Honda, Panasonic и Omron.
Компанию учредил японский международный банк сотрудничества (JBIC) и созданное 19-ю частными компаниями инвестиционное предприятие Industrial Growth Platform. NordicNinja VC уже инвестировала в платформу транспортного планирования Whim, создающую Maas Global и компанию расширенных звуковых технологий Flexound.
Платформа Bolt действует в 30-и странах Европы и Африки, ее услугами пользуется более 25 млн клиентов.
Фонд BaltCap инвестировал в более чем 70 предприятий в странах Балтии.
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