По словам исполнительного директора FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаила Лемана, выход на рынок Балтийских стран планировался в первом полугодии, но планы скорректировали пандемия коронавируса и стремление создать сеть перевозок.

"Сначала мы планировали начать перевзки в первом полугодии, начинаем на неделю позже. Преимущественно это обусловлено пандемией, однако мы также хотели создать первую сеть, которая у нас есть в Польше и Германии, чтобы она была приспособлена для пассажиров из стран Балтии", - сказал на пресс-конференции М. Леман.

"Открыв линии в Риге, Таллине, Каунасе или Вильнюсе, мы соединяем эти города с определенной сетью, с попутными городами в направлении Варшавы или Берлина, тогда можно путешествовать по всей Европе - с одной остановкой поехать в Испанию, южную Италию, Соединенное Королевство, Хорватию или куда угодно", - добавил он.

FlixBus спланировала пять маршрутов: Рига- Варшава, Каунас-Варшава, Рига- Каунас-Варшава-Ломжа-Варшава, Таллин-Рига-Варшава и Вильнюс-Варшава-Берлин. В Литве эти маршруты будут также пролегать через Паневежис, Друскининкай, Мариямполе и Шяуляй.

Бренд FlixBus принадлежит германской компании FlixMobility GmbH.

FlixBus работает в 29 городах Европы, она обслуживает около 2,5 тыс. автобусных линий.