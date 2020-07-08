По словам исполнительного директора FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаила Лемана, выход на рынок Балтийских стран планировался в первом полугодии, но планы скорректировали пандемия коронавируса и стремление создать сеть перевозок.
"Сначала мы планировали начать перевзки в первом полугодии, начинаем на неделю позже. Преимущественно это обусловлено пандемией, однако мы также хотели создать первую сеть, которая у нас есть в Польше и Германии, чтобы она была приспособлена для пассажиров из стран Балтии", - сказал на пресс-конференции М. Леман.
"Открыв линии в Риге, Таллине, Каунасе или Вильнюсе, мы соединяем эти города с определенной сетью, с попутными городами в направлении Варшавы или Берлина, тогда можно путешествовать по всей Европе - с одной остановкой поехать в Испанию, южную Италию, Соединенное Королевство, Хорватию или куда угодно", - добавил он.
FlixBus спланировала пять маршрутов: Рига- Варшава, Каунас-Варшава, Рига- Каунас-Варшава-Ломжа-Варшава, Таллин-Рига-Варшава и Вильнюс-Варшава-Берлин. В Литве эти маршруты будут также пролегать через Паневежис, Друскининкай, Мариямполе и Шяуляй.
Бренд FlixBus принадлежит германской компании FlixMobility GmbH.
FlixBus работает в 29 городах Европы, она обслуживает около 2,5 тыс. автобусных линий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы дал указание подготовить решение по обязательному ношению масок (11)
В среду, после заседания правительства,...
Они сражались за родину: на заре независимости тысячи евреев защищали Литву с оружием в руках Большинство погибли во время Холокоста (39)
В этом году Литва отметит сто лет с момента окончания...
Одна больница вызывает беспокойство: установлено 3 новых случая коронавируса, в списке контактов - 100 человек (13)
Национальный центр общественного здравоохранения...
Хорваты ждут туристов: литовцам предлагают скидки и подарки (50)
Самолеты Airbaltic из Вильнюса в Дубровник уже летают. Это...