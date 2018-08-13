Перспективу долгосрочного кредитного рейтинга страны изменило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое положительно оценило проводимую государством фискальную политику.
Установленные сейчас агентством для Литвы долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (A- и F1) остаются без изменения.
Положительную перспективу Fitch Ratings предоставило, оценив рост экономики страны, проведение в жизнь фискальной политики и положительных финансовых результатов властного сектора.
Вместе с тем агентство выражает надежду, что с целью снизить налогообложение рабочей силы Литва будет успешно проводить в жизнь налоговую реформу и продолжит уменьшение соотношения долга властного сектора с внутренним валовым продуктом.
Внимание рекламе Вильнюса, как точки G Европы, уделили и в передаче Джона Оливера (11)
Известный американский комик Джон Оливер в своей...
Smiltynės perkėla на Жолинес ожидает рекордное число отдыхающих
В июле и августе поток людей, переправляющихся в...
Fitch Ratings изменило перспективу рейтинга Литвы со "стабильной" на "положительную" (8)
Перспектива долгосрочного кредитного рейтинга Литвы...
Вильнюсская мэрия: стоимость дворца профсоюзов установит суд (15)
После того как кредиторы компании VIPC Vilnius , которая...
Клиенты атакуют магазин джинсов в Паланге (49)
В самом центре литовского курорта Паланга , рядом с...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве 2018: список политиков (121)
Уже четвертый год подряд портал DELFI осуществляет...
Семья из Беларуси довольна переменами в Паланге: "Еще бы цены чуть пониже" (3)
Изнуряющая жара, стоящая в Литве, радует отдыхающих на...
Внимание рекламе Вильнюса, как точки G Европы, уделили и в передаче Джона Оливера (11)
Известный американский комик Джон Оливер в своей...
Литовский консерватор предлагает не пускать в Литву российского исполнителя Тимати (33)
Представитель фракции консерваторов в Сейме Литвы...
Топ-100 евродепутатов – без представителей Литвы, худшую оценку получил Томашевский (9)
Согласно данным интернет-сайта, который анализирует...