Перспектива долгосрочного кредитного рейтинга Литвы изменена со "стабильной" на "положительную", сообщило Министерство финансов.
Finansų ministerija
© DELFI / Valdas Kopūstas

Перспективу долгосрочного кредитного рейтинга страны изменило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое положительно оценило проводимую государством фискальную политику.

Установленные сейчас агентством для Литвы долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (A- и F1) остаются без изменения.

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Положительную перспективу Fitch Ratings предоставило, оценив рост экономики страны, проведение в жизнь фискальной политики и положительных финансовых результатов властного сектора.

Вместе с тем агентство выражает надежду, что с целью снизить налогообложение рабочей силы Литва будет успешно проводить в жизнь налоговую реформу и продолжит уменьшение соотношения долга властного сектора с внутренним валовым продуктом.

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