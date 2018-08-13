Перспективу долгосрочного кредитного рейтинга страны изменило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое положительно оценило проводимую государством фискальную политику.

Установленные сейчас агентством для Литвы долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (A- и F1) остаются без изменения.

Положительную перспективу Fitch Ratings предоставило, оценив рост экономики страны, проведение в жизнь фискальной политики и положительных финансовых результатов властного сектора.

Вместе с тем агентство выражает надежду, что с целью снизить налогообложение рабочей силы Литва будет успешно проводить в жизнь налоговую реформу и продолжит уменьшение соотношения долга властного сектора с внутренним валовым продуктом.