Финская компания по производству промышленных машин Metso в конце этого года собирается открыть центр услуг в Вильнюсе. Сначала она трудоустроит несколько десятков экспертов, сообщило агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.
© Reuters/Scanpix

Заместитель директора компании по экономике и финансам Еэва Сипилат говорит, что они выбрали Вильнюс из-за хороших специалистов и культуры услуговых центров.

"У этого города твердая, сформировавшаяся культуры услуговых центров и, главное, он открыт для зарубежных компаний", – сказала Е. Сипилат для пресс-релиза.

В центре Metso Business Services (MBS) будут развиваться современные технологии, включая амортизацию процессов и искусственный интеллект. Сначала он будет действовать как отделение компании по административным вопросам, финансовым операциям, а в будущем – и как логистическое отделение. Предприятие уже начинает отбор финансовых специалистов.

Статьи по теме:
Работники, которых не хватает: какие зарплаты они получают  (62)

Metso предлагает технологические решения для добывающей, перерабатывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности. Прибыль этой одной из крупнейших в Финляндии компаний за 2018 год составила 3,2 млрд евро, ее акции котируются на Хельсинкской бирже Nasdaq.

У Metso более 14 тыс. работников более чем в 50-и странах.

Бизнес

Парк KlasJet пополнился еще двумя "боингами"

Находящаяся в управлении контролируемой...

Финская Metso учреждает центр услуг в Вильнюсе

Финская компания по производству промышленных машин...

Информация актуальная для пользователей газовых баллонов: какие действия запрещены

Государственная служба регулирования энергетики...

Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (4)

Такого еще не было: на склонах Западной объездной...

Ирландская Maas Aviation создаст в Литве 60 рабочих мест (1)

Ирландская компания по покраске самолетов Maas Aviation...

TOP новостей

Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (27)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...

Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (4)

Такого еще не было: на склонах Западной объездной...

Водители в Литве ругают круговые перекрестки, однако проблема кроется в несоблюдении правил (1)

Круговые перекрестки помогают избежать простоя у...

Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу (8)

Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...

Ukraina skaičiuoja rinkimų į Aukščiausiąją Radą rezultatus Rinkimai Ukrainoje

"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (7)

Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...