Финансирование Rail Baltica будет зависеть от переговоров

"Я надеюсь, что (проект) Rail Baltica будет проведен в жизнь своевременно и воспользуется всеми возможностями, которые имеются в этой финансовой перспективе. Мы ведем переговоры, как будет выглядеть многолетняя финансовая перспектива и, я уверена, страны Балтии тоже будут говорить о финансировании за столом переговоров", - сказала на пресс-конференции в Таллине В. Булц, отвечая на вопрос, можно ли и в дальнейшем рассчитываться на финансовую помощь проекту в объеме 85%.
По ее словам, сейчас важно ориентироваться на нынешнюю финансовую перспективу и использовать все выделенные на проект средства.
В этой финансовой перспективе ЕК выделяет на Rail Baltica 85% средств, однако Балтийские страны обеспокоены, сохранится ли такое финансирование и в дальнейшем, если учитывать "Брекзит" и миграционный кризис.
ЕС обязался выделить на проект стоимостью 5,8 млрд. евро в период 2014-2020 годов 1,2 млрд. евро. Нынешним летом выделено дополнительно 110 млн. евро.
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