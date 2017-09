Финансирование Rail Baltica будет зависеть от переговоров

"Я надеюсь, что (проект) Rail Baltica будет проведен в жизнь своевременно и воспользуется всеми возможностями, которые имеются в этой финансовой перспективе. Мы ведем переговоры, как будет выглядеть многолетняя финансовая перспектива и, я уверена, страны Балтии тоже будут говорить о финансировании за столом переговоров", - сказала на пресс-конференции в Таллине В. Булц, отвечая на вопрос, можно ли и в дальнейшем рассчитываться на финансовую помощь проекту в объеме 85%. По ее словам, сейчас важно ориентироваться на нынешнюю финансовую перспективу и использовать все выделенные на проект средства. В этой финансовой перспективе ЕК выделяет на Rail Baltica 85% средств, однако Балтийские страны обеспокоены, сохранится ли такое финансирование и в дальнейшем, если учитывать "Брекзит" и миграционный кризис. ЕС обязался выделить на проект стоимостью 5,8 млрд. евро в период 2014-2020 годов 1,2 млрд. евро. Нынешним летом выделено дополнительно 110 млн. евро.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.