По данным фермеров, отдельные участки подешевели на 40%. Однако подтвердить это с помощью статистики сложно.

Виктория Степонавичюте, глава портала aruodas.lt, сказала, что растет предложение таких участков: "В прошлом году в это время на aruodas.lt было на несколько сотен продаваемых участков меньше (всех назначений). Мы смотрели только частные объявления, не брокеров".

Степонавичюте не рискнула оценивать, дорожает это имущество или дешевеет, поскольку технические возможности не дают провести такой анализ – пользователи могут использовать разные параметры: например, одни пишут цену за гектар, другие - за сотку.

Ничего конкретно не может сказать и Центр регистра (ЦР). Эго аналитик Паулюс Рудзкисд сказал, что РЦ фиксирует заключенные у нотариусов сделки, а это процесс может длиться месяцами или даже годами. Поэтому если перемены, о которых говорят фермеры, начались недавно, то окончательная статистика по ним появится позже, может, в начале 2020 года.

Что касается цен, то в среднем в сентябре этого года просят 3500 евро за га, такие же цены были и в прошлом году.

Однако фермеры говорят о других процессах.

"Земля дешевеет. Несколько лет подряд фермеры сталкиваются с трудностями, их доходы уменьшаются, цены на сельхозпродукцию низкие, финансовое положение хозяйств не самое хорошее. Банки, возможно, ощущают кризис, поэтому не дают кредиты. Денег становится меньше, возможностей купить землю тоже, а предложение растет" , – сказал глава Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас.

Йонас Талмантас, председатель Литовского союза фермеров, сказал, что цена на землю снизилась на 40%. Предложений много, но время для фермеров неблагоприятное. Налоги увеличились на 20%, а продукция подешевела.

"В некоторых районах цены были 10 000 за га, сейчас и за 6000 ее никто не берет. У фермеров нет оборотных средств, банки не дают денег, поскольку баланс отрицательный. Если кто-то предлагает 0,5-1 га между участками фермера, такую землю покупают. Если предлагают 10 га, покупателя найти сложно. Положение такое же, как на рынке недвижимости 10 лет назад, когда начался кризис", – сказал Талмантас.

Мацияускас сказал, что свою землю продают разные люди: это и наследники, и инвесторы.

Он прогнозирует и дальнейшее снижение цен. Если начнутся неспокойные времена на финансовых рынках, то цены снизятся серьезно. По словам Мацияускаса, два года назад земля под зерновые стоила 7000 евро за га, а сейчас – 5000 евро. И даже в таком случае перспектива окупаемости туманная, считает фермер.

"На зерне можно заработать 200–300 евро с га в год", – сказал он, заметив, что столько же стоит земля во Франции, поэтому никто не поедет за землей в Литву.

Президент корпорации Matininkai Кястутис Кристинайтис сказал, что снижается цена на специфические участки. Например, в Восточной Литве это участки, которые покупали под лес. Время помощи истекло, условия непривлекательные, такие участки подешевели на 30%.

"Люди не покупают, что попало. Оценивают систему мелиорации, урожайность. Участки под зерновые вряд ли очень подешевеют. Плодородная земля держит свою цену", – считает он.

Представители компаний, которые занимаются продажей недвижимости, также не могут сказать, насколько верны утверждения фермеров. Представитель Ober Haus Саулюс Вагонис сказал, что он не может утверждать, что цена на сельскохозяйственную землю снижается.

"Во-первых, потому, что это достаточно закрытый рынок: там много сделок заключают без помощи посредников, без объявлений. Не всегда характер таких сделок "чистый". Если речь идет о больших участках, то их часто не продают, а передают компаниям. Суммы таких сделок ЦР не фиксирует. Поэтому оперативно получить данные в этой сфере невозможно, требуется как минимум полгода", – сказал эксперт.

По его мнению, сложно сказать, дешевеют ли участки. Последние несколько лет для фермеров были сложными, с другой стороны, рынок недвижимости в Литве переживает взлет, во многих сферах фиксируют рекордное количество сделок. Но надо помнить, что сельскохозяйственная земля в Литве - специфический сегмент на литовском рынке.

Сельскохозяйственная земля лишь незначительно подешевела даже в кризис (2008-2010 гг), а потом цены пошли вверх. С тех пор плодородная земля в Литве подорожала на 150–300%. В то время как недвижимость - квартиры и коммерческие площади - после кризиса подорожали лишь на несколько десятков процентов.