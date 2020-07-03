aA
Совсем необязательно отдавать за килограмм клубники несколько евро. В хозяйстве Anykščių braškės, в деревне Бикунай (Аникщяйский муниципалитет) клубнику можно купить за евро, пишет Anykšta.lt.
Braškės
Braškės
© Shutterstock

Правда, есть одно условие. Владелец хозяйства Паулюс Юряле сказал, что покупатели должны приехать сами и сами собрать ягоды.

"У нас есть клубничное поле, в одной части которого покупатели могут собирать клубнику сами и сколько хотят", – сказал Юряле.

Он заметил, что приезжающие собирают по 10-20 кг.

"И варенье варят, и замораживают ягоды", – продолжил Юряле.

Он рассказал, почему эти ягоды продает дешевле, несмотря на то, что клубника из его хозяйства стоит дороже.

Статьи по теме:
Фермер, принимающий на работу эмигрантов: если они получают 800 евро - не эмигрируют  (118)
Литовские фермеры занялись новой деятельностью - зимой выращивают клубнику  (12)

"У нас есть старое клубничное поле, там мы разрешаем людям самим собирать ягоды. Мы сами собираем и продаем по другой цене клубнику с другого поля, где на растет второй год", – сказал Юряле.

Он продает клубнику по 2,5 евро за кг.

"Сейчас на рынке много ягод, не только литовских, но и из других стран. Непросто, но мы работаем. Продаем клубнику в Аникщяй, Укмерге, Рокишкисе, Вильнюсе, Паневежисе", – сказал Юряле.

В его хозяйстве клубника занимает 1,1 га. Еще на 2,5 га растет голубика.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

На прилавках появилась первая литовская клубника - цена около 10 евро за килограмм (62)

Несмотря на то, что жизнь в Литве остановил карантин,...

TOP новостей

Президент Литвы предлагает менять формулу индексирования пенсий (3)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ирена...

Ответ полиции после жарких дискуссий: ходить в купальнике не запрещено и на проспекте Гедиминаса (43)

Пляж на Лукишкской площади разжег страсти как в...

Выпускников школ и вузов в Литве ждут новые налоги (10)

Окончание школы или вуза многим выпускникам осенью...

В Литве вступил в силу новый порядок: часть пациентов получает лекарства бесплатно (17)

С 1 июля в Литве вступил в силу новый порядок...

Под окнами у президента Литвы развевались радужные флаги: звучал призыв выполнить обещание (28)

Община лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (...

|Maža didelių žinių kaina