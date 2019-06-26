Офис McKesson Business Services Lithuania в Вильнюсе сначала будет предоставлять финансовые услуги, совершенствовать финансовые операции компании, утверждают его представители. Компания не комментирует дальнейшие свои планы, инвестиции и количество новых рабочих мест.
"Мы пришли, чтобы здесь остаться", – сказал журналистам в среду руководитель McKesson Europe по вопросам коммуникации Марк Бундер.
По его словам, сейчас в офисе работает 41 человек.
Финансовый директор McKesson Europe Алэйн Вахон сказал, что решение компании открыть новый офис в Литве планировалось еще в прошлом году, а Вильнюс был избран экспертами после оценки различных городов и предложения специалистов.
McKesson - одна из крупнейших фармацевтических компаний в США, а по выручке 2018 года в списке крупнейших мировых компаний она была на 13 месте, наряду с Apple, Glencore или Samsung.
По данным финансового года периода 2017-2018, который начинается в апреле и завершается в марте следующего года McKesson получила 208,4 млрд долларов США доходов – на 5% больше, чем в предыдущий финансовый год (198,5 млрд долларов США).
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