Американский гигант оптовой торговли лекарствами McKesson открыл новый офис в Вильнюсе и в будущем планирует конкурировать на фармацевтическом рынке страны.
JAV farmacijos gigantas „McKesson“ Vilniuje atidarė biurą
© Bendrovės archyvas

Офис McKesson Business Services Lithuania в Вильнюсе сначала будет предоставлять финансовые услуги, совершенствовать финансовые операции компании, утверждают его представители. Компания не комментирует дальнейшие свои планы, инвестиции и количество новых рабочих мест.

"Мы пришли, чтобы здесь остаться", – сказал журналистам в среду руководитель McKesson Europe по вопросам коммуникации Марк Бундер.

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По его словам, сейчас в офисе работает 41 человек.

Финансовый директор McKesson Europe Алэйн Вахон сказал, что решение компании открыть новый офис в Литве планировалось еще в прошлом году, а Вильнюс был избран экспертами после оценки различных городов и предложения специалистов.

McKesson - одна из крупнейших фармацевтических компаний в США, а по выручке 2018 года в списке крупнейших мировых компаний она была на 13 месте, наряду с Apple, Glencore или Samsung.

По данным финансового года периода 2017-2018, который начинается в апреле и завершается в марте следующего года McKesson получила 208,4 млрд долларов США доходов – на 5% больше, чем в предыдущий финансовый год (198,5 млрд долларов США).

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