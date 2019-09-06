Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%.

Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в зоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.

В Латвии годовой рост ВВП составил 2,9%, в Эстонии - 3,8%.

Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.

ВВП во всём Европейском Сообществе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом , а в зоне евро - тоже на 0,2%.