По данным Eurostat, в этом году экономика Литвы росла гораздо более быстрыми темпами, чем в среднем в 28 странах Европейского союза (ЕС).
Ekonomika
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%.

Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в зоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.

В Латвии годовой рост ВВП составил 2,9%, в Эстонии - 3,8%.

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Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.

ВВП во всём Европейском Сообществе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом , а в зоне евро - тоже на 0,2%.

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